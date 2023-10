Registro attività sportive dilettantistiche: linee guida al debutto

Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diffuso un documento sulla gestione dei lavoratori sportivi tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, definendolo una guida pratica per gestire, tramite tale piattaforma, i lavoratori sportivi degli enti dilettantistici e degli organismi sportivi, descrivendone tra le altre cose anche gli adempimenti di legge previsti per i datori di lavoro.

Volume consigliato per l’approfondimento: La riforma dello sport-Tutto ciò che entra in vigore dal 1° luglio 2023

Scarica le linee guida sul lavoro sportivo Vademecum-lavoratori-sportivi_def.pdf 1 MB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

È stato istituito presso il Dipartimento per lo sport dal decreto legislativo n. 39 del 2021 al fine di assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dai relativi enti e per assolvere le ulteriori funzioni previste dalla legge. Viene prescritto che l’ente sportivo dilettantistico che è destinatario delle prestazioni sportive deve comunicare al registro delle attività sportive dilettantistiche i dati occorrenti per l’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. La comunicazione equivale, per i rapporti di lavoro sportivo, alle comunicazioni al centro per l’impiego e deve essere effettuata secondo gli stessi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. Detta comunicazione è messa a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Sempre secondo lo stesso decreto legislativo i datori di lavoro del comparto dilettantistico potranno non inviare la comunicazione attraverso i tradizionali canali informativi regionali optando per l’impiego del registro, come forma equivalente di comunicazione obbligatoria.

2. Lavoratori coinvolti

Per lo stesso decreto legislativo n. 36 è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. Altresì sono lavoratori sportivi quei tesserati che svolgono, sempre verso un corrispettivo, le mansioni che rientrano tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni amministrative e gestionali.

3. Comunicazioni dei rapporti di lavoro

Ogni ente sportivo dilettantistico dovrà comunicare per via telematica l’inizio, la cessazione, la trasformazione, la proroga, di un rapporto di lavoro sportivo al centro per l’impiego, in virtù del decreto-legge del 30 ottobre 2007 che definisce modelli e regole delle comunicazioni obbligatorie. Il datore di lavoro deve compilare e inviare un modulo standard denominato Unilav. Solo per le collaborazioni coordinate e continuative sportive, tale adempimento, dal 1° luglio, può essere assolto a scelta anche all’interno del registro.

Potrebbero interessarti anche: Riforma del diritto sportivo: correttivo in Gazzetta Ufficiale

Società sportive: modello organizzazione e gestione 231

4. Adempimenti INPS

I lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, provvedendo all’iscrizione alla gestione separata INPS, mentre i committenti provvedono agli adempimenti e ai versamenti trattenendo 1/3 dei contributi dovuti ai lavoratori.

5. Posizione assicurativa Inail

La denuncia di iscrizione e quella di variazione per assicurare all’Inail i collaboratori coordinati e continuativi sportivi non è effettuata tramite registro bensì, gli enti sportivi dilettantistici che non siano già titolari di posizione assicurative attive all’Inail, devono presentare la denuncia di iscrizione attraverso un apposito servizio online sul portale dell’Inail.

6. Libro unico del lavoro

Ha la specifica funzione di documentare lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro e rappresenta per gli organi di vigilanza lo strumento tramite cui verificare lo stato occupazionale dell’impresa. È previsto che l’obbligo di tenuta del libro in questione possa essere adempiuto, in modo alternativo alle modalità tradizionali, con riguardo alle collaborazioni coordinate e continuative, per via telematica all’interno di un’apposita sezione del registro delle attività sportive dilettantistiche. Quando il compenso annuale non oltrepassa l’importo di euro 15.000 non sussiste l’obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

Volume consigliato

Senza entrare nel merito del lavoro sportivo – il cui impatto è tale da aver reso necessaria la pubblicazione di un volume di approfondimento a parte – i temi affrontati in questo libro costituiscono, ognuno per la parte di competenza, i pilastri su cui si andrà a definire l’assetto dello sport dilettantistico dei prossimi anni: studiarli, destreggiarsi tra le nuove norme e conoscerne le implicazioni pratiche farà la differenza tra essere protagonisti del cambiamento o subirlo senza riuscire a governarlo.