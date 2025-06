Reati nello spazio: le nuove fattispecie penali nella legge n. 89/2025

1. Il nuovo reato per attività spaziali non autorizzate: natura, pena e soggetti responsabili



L’art. 12, co. 3, legge n. 89 del 2025 prevede un reato, e segnatamente un delitto di natura sussidiaria, essendo ivi sancito quanto segue: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’operatore che esercita un’attività spaziale senza avere conseguito l’autorizzazione o successivamente alla sua scadenza è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000”.

Ebbene, fermo restando che l’autorizzazione, a cui fa riferimento la norma qui in commento, attiene il “provvedimento amministrativo rilasciato dall’Autorità responsabile al fine di autorizzare l’operatore spaziale all’esercizio delle attività spaziali” (art. 2, co. 1, lett. c), legge n. 89 del 2025), e considerato che codesta autorizzazione “può avere ad oggetto una singola attività spaziale o più attività spaziali dello stesso tipo o più attività spaziali di tipo diverso tra loro interconnesse” (art. 4, co. 1, primo periodo, legge n. 89 del 2025) mentre nel “caso di lancio di più satelliti facenti parte di una medesima costellazione è rilasciata un’autorizzazione unica” (art. 4, co. 1, secondo periodo, legge n. 89 del 2025), tenuto conto però che sempre l’autorizzazione in questione non è necessaria laddove l’attività spaziale sia “svolta sulla base di autorizzazione rilasciata da uno Stato estero, riconosciuta dallo Stato italiano in base a un trattato internazionale” (art. 4, co. 4, legge n. 89 del 2025), per effetto di questa previsione di legge, è stabilito che, “salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è prevista la pena della reclusione da tre a sei anni e la multa da 20 mila a 50 mila euro per l’operatore che esercita un’attività spaziale senza aver conseguito l’autorizzazione o successivamente alla sua scadenza”[1].

Stante, come scritto prima, la natura sussidiaria di siffatto reato [come si evince dall'incipit di tale norma incriminatrice ("salvo che il fatto non costituisca più grave reato), in ragione di quanto contemplato da tale norma incriminatrice, è dunque prevista la pena della reclusione da tre a sei anni e la multa da 20 mila a 50 mila euro per l'operatore, vale a dire la "persona fisica o giuridica che conduce, o intende condurre, sotto la propria responsabilità, attività spaziali" (art. 2, co. 1, lett. m), legge n. 89 del 2025), allorché ponga in essere una di queste condotte [e, di conseguenza, ad avviso di chi scrive, basta che sia commesso uno di questi comportamenti (che vedremo da qui a breve), senza che sia necessario che siano compiuti assieme): 1) l'esercizio di un'attività spaziale senza aver conseguito l'autorizzazione; 2) l'esercizio di un'attività spaziale, per cui è stata conseguita l'autorizzazione, ma che poi è scaduta.