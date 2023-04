La suprema Corte chiarisce che ai fini della risarcibilità dei danni subiti dal proprietario del veicolo coinvolto in un sinistro stradale, è irrilevante la prova dell’esborso delle somme per le riparazioni e/o della avvenuta vendita del veicolo non riparato a prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto.

1. La sentenza Con la sentenza numero 5159 del 17/02/2023 (Presidente Scoditti – relatore Gorgoni) la Suprema Corte, affronta il tema della prova del danno materiale risarcibile in seguito al sinistro stradale.

2. La vicenda sostanziale e processuale Tizio, quale proprietario di un veicolo assicurato, veniva coinvolto in un sinistro stradale in quanto tamponato da un motociclo; esperita infruttuosamente la fase stragiudiziale, e anzi appreso che il motociclo tamponante non era assicurato, intraprendeva l’azione giudiziale dinanzi al Giudice di pace, convenendo in giudizio il responsabile del danno e la compagnia che gestisce il Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Il giudice di pace di Roma rigettava la domanda, ritenendola non provata.

Il danneggiato appellava la sentenza, e il Tribunale confermava la statuizione di primo grado, ritenendo la domanda correttamente qualificata come non provata, sulla scorta di una duplice ratio.

Dapprima si evidenziava l’assenza di valore probatorio del modello cai, e, in secondo luogo, e per quello che qui interessa, si affermava che l’attore non aveva fornito la prova del danno subito, in quanto non aveva documentato l’esborso delle somme necessarie alle riparazioni, ne aveva provato di aver subito un depauperamento patrimoniale in seguito alla vendita del veicolo incidentato a prezzo inferiore a quello di mercato.