Querela per truffa: legittimazione direttore filiale banca

2. La soluzione adottata dalla Cassazione



La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato.

In particolare, gli Ermellini, dopo avere fatto presente che la difesa si doleva del fatto che la Corte territoriale avesse ritenuto valida la querela sporta dal responsabile della filiale della banca presso la quale era stato aperto a fini truffaldini un conto corrente, ritenevano codesta censura infondata poiché, a loro avviso, il collegio di secondo grado aveva fatto buon governo dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

Più nel dettaglio, i giudici di piazza Cavour notavano prima di tutto che la persona offesa cui compete il diritto di querela va individuata nel soggetto passivo del reato, ossia colui che subisce la lesione dell’interesse penalmente protetto e, pertanto, possono coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato, che vanno individuati con riferimento alla titolarità del suddetto bene giuridico, rilevandosi al contempo che, in tema di furto, sono stati ritenuti legittimati in proprio a proporre querela per furto in un supermercato sia il direttore che il commesso, posto che la qualità di persona offesa spetta, in simile evenienza, non solo al titolare di diritti reali, ma anche ai soggetti responsabili dei beni posti in vendita.

Premesso ciò, il Supremo Consesso osservava come sempre in sede nomofilattica si sia avuto modo di precisare che il diritto di querela per il delitto di truffa spetta, indipendentemente dalla formale attribuzione del potere di rappresentanza, anche all’addetto che si sia personalmente occupato, trovandosi al bancone di vendita, della transazione commerciale con cui si è consumato il reato, assumendo egli, in quel frangente, la responsabilità in prima persona dell’attività del negozio e rivestendo pertanto la titolarità di fatto dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016), così come in senso analogo è stato ribadito che il diritto di querela per il delitto di truffa spetta anche al gestore dell’esercizio commerciale che, indipendentemente dalla formale investitura dei poteri di rappresentanza legale da parte dell’impresa fornitrice dei beni oggetto del reato, li abbia commercializzati in nome e per conto della stessa, assumendosi in prima persona la responsabilità di qualsivoglia operazione inerente alla vendita del prodotto medesimo.

Oltre a ciò, era altresì evidenziato che, in termini con il caso di specie, Sez. 2, n. 39069 del 15/06/2018, ha affermato che, in tema di truffa, il responsabile della filiale di banca debba considerarsi persona offesa e dunque titolare in proprio di un autonomo diritto di querela, in quanto responsabile, in quel frangente, delle attività dell’istituto bancario e delle eventuali conseguenze pregiudizievoli per l’interesse dell’ente da lui rappresentato.

Sussiste, dunque, per la Corte di legittimità, la legittimazione a presentare querela per il delitto di truffa del direttore della filiale di banca presso cui è stato aperto un conto corrente al solo fine di incassare titoli contraffatti, in quanto responsabile delle attività dell’istituto di credito e delle eventuali conseguenze pregiudizievoli per l’interesse di quest’ultimo.