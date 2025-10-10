Pubblico impiego: il calcolo dell’indennità risarcitoria nel licenziamento illegittimo

Con la sentenza n. 144 del 7 ottobre 2025, la Corte costituzionale è intervenuta a chiarire uno dei temi più discussi nel pubblico impiego: il calcolo dell’indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo. La Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 63, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. 165/2001 (come modificato dal d.lgs. 75/2017), sollevata dal Tribunale di Trento nell’ambito di una controversia tra un dirigente medico e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, a seguito di un licenziamento disciplinare ritenuto illegittimo. Come strumento operativo per il professionista, potrebbe interessarti il volume Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia – Questioni organizzative e applicazioni pratiche, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, abbiamo organizzato il corso di formazione Corso avanzato di diritto del lavoro -Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni.

Corte costituzionale -sentenza n. 144 depositata il 07-10-2025 sen144-1.pdf 84 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Tra IPS e TFR: l’indennità per licenziamento illegittimo

Un medico, licenziato in assenza di preavviso nel 2021, era stato reintegrato nel 2023 tramite sentenza non definitiva. La questione controversa afferiva alla quantificazione dell’indennità risarcitoria spettante per il timelapse di estromissione dal lavoro. Il lavoratore, non aderente al fondo pensione, era soggetto al regime dell’Indennità Premio di Servizio (IPS), e non al Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Per il giudice rimettente, il riferimento al TFR contenuto nella norma censurata avrebbe generato una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici illegittimamente licenziati: chi soggetto al TFR avrebbe ricevuto un’indennità più alta, quantificata su una retribuzione onnicomprensiva, rispetto a chi, come il medico ricorrente, era soggetto all’IPS, basato su una retribuzione più limitata. Come strumento operativo per il professionista, potrebbe interessarti il volume Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia – Questioni organizzative e applicazioni pratiche, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

FORMATO CARTACEO Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia Nel presente volume vengono affrontate, con un’esposizione chiara e semplice, le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022).Tra le tematiche che avranno un maggiore impatto “immediato” nelle controversie di lavoro, vi è l’introduzione della negoziazione assistita, che non si pone, però, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì quale mera facoltà attribuita alle parti, nonché la definitiva (attesa?) abrogazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei prov- vedimenti di licenziamento.Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.Completa il volume un pratico Formulario online stragiudiziale e giudiziale, disponibile anche in formato editabile e stampabile.Manuela RinaldiAvvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee. Manuela Rinaldi | Maggioli Editore 2024 24.70 € Scopri di più

2. La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Trento ha ritenuto che l’art. 63, nel riferirsi al TFR, dovesse essere interpretato in modo sistematico, tenendo conto dell’emolumento concretamente spettante al lavoratore (IPS o TFR). In ipotesi contraria si sarebbe violato il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, in quanto la differente base retributiva avrebbe comportato una tutela risarcitoria diseguale a fronte del medesimo danno.

4. La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha ritenuto errato il presupposto interpretativo del giudice rimettente. Il riferimento al TFR nella norma non implica l’applicazione concreta di quel regime, bensì serve come criterio uniforme e astratto per la liquidazione dell’indennità risarcitoria. L’obiettivo del legislatore, mediante la novella del 2017, era quello di armonizzare la disciplina del licenziamento nel pubblico impiego, garantendo uguale tutela a tutti i dipendenti pubblici contrattualizzati, senza vincoli dal regime pensionistico. La Corte ha rimarcato che l’indennità risarcitoria presenta indole forfettaria, non richiede prova del danno, e ha un limite massimo di 24 mensilità, con detrazione del solo “aliunde perceptum” (cioè, quanto percepito da ulteriori attività lavorative). L’omessa adesione al TFR riguarda la fase fisiologica di chiusura del rapporto, mentre l’indennità risarcitoria attiene alla fase patologica del licenziamento illegittimo. La sentenza in disamina rappresenta un importante chiarimento sul regime di tutela del dipendente pubblico illegittimamente licenziato, avendo la Consulta ribadito che il parametro di riferimento per l’indennità risarcitoria deve essere unitario e astratto, evitando disparità di trattamento e garantendo certezza del diritto. Viene quindi confermata la discrezionalità del legislatore nel definire i meccanismi risarcitori, a condizione che risultino compliant ai principi di ragionevolezza e uguaglianza.

Formazione per professionisti

Corso avanzato di diritto del lavoro -Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni

Il corso intende esaminare, con taglio operativo, le principali novità e criticità nella gestione del rapporto di lavoro privato. Norme, tecnologie e organizzazione del lavoro stanno cambiando: questo percorso aiuta a orientarsi tra i principali temi critici, offrendo strumenti concreti per affrontare le scelte contrattuali, organizzative e gestionali in ambito giuslavoristico.

Un ciclo di quattro incontri con casi pratici, prassi applicative e risposte operative:

● Licenziamenti individuali e collettivi: obblighi procedurali, contenzioso, accordi di uscita

● Lavoro autonomo e parasubordinato: confronto tra i diversi regimi contrattuali, tutele previdenziali e assicurative

● Mobilità internazionale: distacco, permessi di soggiorno, aspetti fiscali e gestione contrattuale

● Lavoro digitale e smart working: diritto alla disconnessione, privacy, controlli a distanza e controlli tecnologici

Il corso è pensato per offrire un supporto ai professionisti che si occupano di diritto del lavoro, con attenzione alle ricadute pratiche delle scelte contrattuali e gestionali, con un approccio concreto e orientato alla pratica professionale quotidiana.

Crediti formativi per avvocati

>>>Per info ed iscrizioni<<<

Ti interessano questi contenuti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!