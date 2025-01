Pubblicazione delle sentenze online: linee guida europee CEPEJ

La Commissione Europea per l’efficienza della Giustizia (CEPEJ) nella riunione plenaria del 3 e 4 dicembre scorsi, ha adottato le “Linee guida per la pubblicazione online delle decisioni giudiziarie volte a migliorare la conoscenza giuridica”.

1. Obiettivo banche giuridiche online



Le linee guida adottate dalla CEPEJ afferiscono alla progettazione e all’attuazione di una banca dati giuridica online, in particolare delle decisioni giudiziarie, e l’accesso del pubblico a tale banca dati. Il documento fornisce consigli pratici agli Stati in merito alla progettazione, all’attuazione e all’uso di tali banche dati, per stabilire un quadro comune guidato dal rispetto dei diritti garantiti da:

Convenzione europea dei diritti dell’uomo,

Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale e i diritti dell’uomo, la democrazia e lo Stato di diritto e sulla protezione dei dati personali alla luce della Convenzione del Consiglio dei diritti dell’uomo,

Convenzione europea per la protezione dei dati personali (CETS 108),

i principi stabiliti nella Carta etica europea sull’uso dell’intelligenza artificiale (IA) nei sistemi giudiziari e nel loro ambiente (la Carta CEPEJ),

il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce norme armonizzate sull’intelligenza artificiale.

Gli orientamenti sono rivolti alle autorità responsabili dell’amministrazione della giustizia, agli organi giurisdizionali e alle altre autorità competenti che esercitano funzioni giudiziarie, ai professionisti, compresi gli operatori del diritto, e alle parti di un procedimento.