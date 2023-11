Pubblicazione di due email durante trasmissione TV: violazione privacy

1. I fatti



Una persona inviava un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, lamentando che una trasmissione televisiva andata in onda sulla RAI aveva diffuso due email private del reclamante e conseguentemente chiedeva la rimozione del servizio televisivo.

In particolare, il reclamante sosteneva che in detta trasmissione erano stati trattati diversi temi, fra cui un’inchiesta giudiziaria per corruzione, al fine di dare un quadro negativo dell’amministrazione della regione Lombardia, e che in tale contesto e con tale finalità erano state date false informazioni sul reclamante, denigrandolo e ledendo la sua immagine e reputazione.

Nello specifico, il reclamante sosteneva che al minuto 38 della trasmissione televisiva il conduttore richiamava l’attenzione su due email, che venivano mostrate sullo sfondo della trasmissione, inviate dal reclamante e rispetto alle quali il conduttore precisava che le stesse erano state trovate all’interno del database di un consorzio di giornalismo investigativo (l’OCCRP). Tuttavia, il reclamante precisava di non aver mai condiviso dette email con il suddetto organismo e che tale condivisione non era stata effettuata neanche dai destinatari delle due email. Inoltre, il reclamante precisava che le due email in questione non contenevano alcun fatto nuovo e, anche in considerazione del ruolo non pubblico del reclamante (che è un semplice professionista) la loro diffusione violava i limiti dell’interesse pubblico e dell’essenzialità dell’informazione.

Per tali ragioni, quindi, il reclamante riteneva che l’unica finalità per cui erano state diffuse dette email era quella di supportare la tesi per cui l’avvocato sarebbe stato incaricato di svolgere attività di assistenza legale da enti pubblici lombardi per la sua vicinanza politica piuttosto che per merito professionali.

Preso atto del contenuto del reclamo, il Garante invitava la RAI a fornire le proprie osservazioni al riguardo e far conoscere se vi fosse l’intenzione di adeguarsi alle richieste del reclamante.

La RAI dichiarava che il trattamento dei dati in questione andava valutato alla luce dei criteri per l’attività giornalistica e in particolare i limiti previsti per il diritto di cronaca e quindi l’essenzialità dell’informazione e dell’interesse pubblico sotteso alla notizia. Nel caso di specie, secondo la RAI, le email mostrate nella trasmissione televisiva erano state prelevate da un database reso pubblico dall’OCCRP (organizzazione giornalistica non profit divenuta una dei più rilevanti consorzi di giornalismo investigativo mondiale, cui si può accedere solo previa registrazione volta a verificare l’identità del richiedente) e le informazioni ivi contenute avevano evidenziato un ruolo non ufficiale del reclamante, ma comunque di estrema rilevanza nei rapporti con gli esponenti di un partito politico importante.

Inoltre, la RAI precisava che la diffusione delle due email sarebbe stata effettuata nel rispetto della normativa privacy, in quanto vi era un interesse pubblico alla notizia e la stessa rispettava il profilo dell’essenzialità dell’informazione.

A tal proposito, veniva evidenziato che non era mai andato in onda alcuno stralcio del contenuto delle email, il quale era stato oscurato con la tecnica del “blurring”, e che lo scopo della diffusione delle email (avvenuta comunque solo per pochi secondi) era quello di dimostrare che il reclamante aveva avuto un ruolo nel partito politico in questione nei mesi precedenti alle elezioni (contrariamente a quanto aveva dichiarato alla trasmissione televisiva lo stesso reclamante) e di smentire quanto il reclamante aveva dichiarato.

Pertanto, la RAI riteneva che il reperimento delle e-mail attraverso il database in questione escludeva che vi fosse una violazione della corrispondenza email del reclamante.



