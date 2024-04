Proscioglimento nel merito: poteri cognitivi del giudice di appello

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14893 dell’11 aprile 2024, ha fornito chiarimenti sui poteri cognitivi del giudice di appello ai fini del proscioglimento nel merito, anche in presenza di prescrizione del reato.



1. I fatti

La Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale di Roma, ha emanato sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato ascrittogli perché estinto per intervenuta prescrizione con conferma delle statuizioni civili di condanna in favore della costituita parte civile.

Nello specifico, l’imputazione riguardava il reato previsto dall’art. 589 cod. pen. perché, in qualità di medico chirurgo, aveva effettuato una procedura di colangio-pancreatografia-retrograda-endoscopica (CPRE) su una persona ricoverata per calcolosi della colecisti e del coledoco con ittero e, dopo aver opportunamente sospeso l’intervento per rischi correlati con le manovre che si sarebbero rese necessarie per l’asportazione completa, per colpa consistita in imperizia, imprudenza e negligenza nell’esercizio della professione medica, aveva omesso di posizionare un sistema di drenaggio della via biliare che permettesse il deflusso della bile e di prevenire il rischio di infezione, così cagionando l’insorgere di varie complicazioni fino al decesso della paziente.

L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione censurando la sentenza per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 546, comma 1, lett. e) e 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all’art. 129, commi 1 e 2 cod. proc. pen., nonché per contraddittorietà, illogicità manifesta e omissione della motivazione in relazione all’omessa valutazione degli elementi di prova e al travisamento del fatto.

Nello specifico, ad avviso della difesa, la Corte di appello ha ritenuto che non emergesse dagli atti la prova incontrovertibile dell’innocenza dell’imputato, omettendo in concreto di valutare quali fossero le motivazioni ostative a un più favorevole proscioglimento nel merito rispetto alla declaratoria di prescrizione.

Essendo emersa dall’elaborato peritale la prova evidente dell’innocenza dell’imputato, la Corte avrebbe dovuto concludere per l’assoluzione nel merito.

In conclusione, la valorizzazione del principio del “più probabile che non” avrebbe dovuto essere accompagnata dalla esplicitazione delle ragioni per le quali fosse più probabile che l’imputato avesse causalmente determinato l’evento piuttosto che non ne fosse causalmente responsabile.

2. Proscioglimento nel merito e poteri cognitivi del giudice di appello: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, fa una doverosa premessa, soffermandosi sulle prove documentali comprensive di: perizia, verbale di autopsia, consulenze tecniche medico-legali, relazioni dei consulenti tecnici di parte.

In particolare, la Corte osserva come le cause del decesso sono state individuate, sulla base del verbale di autopsia, in una “insufficienza respiratoria terminale a focolai broncopneumonici in concomitante colangite“. Con riguardo al nesso causale fra l’operato del medico e il decesso della paziente, i periti hanno premesso che “la strategia terapeutica prevedeva, nel caso in esame, una propedeutica procedura diagnostico-terapeutica valida solo per le calcolosi della via biliare principale e, successivamente, la colecistectomia laparoscopica, che avrebbe trattato la residua litiasi della colecisti“. La scelta diagnostico-terapeutica di eseguire la pratica che è stata, di fatto, eseguita, in assenza di segni di una colangite, era aderente alle linee-guida dell’epoca.

Terminata la fase diagnostica, quella operatoria si sarebbe dovuta alternativamente attuare mediante asportazione del calcolo o, nel caso in cui ciò non fosse stato possibile, mediante posizionamento di un piccolo drenaggio con lo scopo di consentire alle secrezioni di scaricarsi nel duodeno, ma il medico ha ritenuto di non effettuare tali manovre.

Secondo i periti, il non aver applicato le manovre indicate, comunque, non ha costituito una mancanza, ma “un ragionato e condiviso atto medico teso a impedire lo sviluppo della colangite di una via biliare già predisposta alle infezioni, trattandosi di paziente che doveva essere operata di colecistectomia“.

Tale premessa, ad avviso della Corte, si è resa necessaria per porre in evidenza la correttezza del ricorso: i giudici di appello hanno adottato la loro decisione senza confrontarsi in alcun modo con le conclusioni alle quali erano pervenuti i periti.

Nel ricorso si è correttamente sottolineata “la carente disamina dei motivi di appello laddove, da un lato, la Corte territoriale ha condiviso il ragionamento probatorio seguito dal giudice di primo grado secondo la regola di giudizio penale e, dall’altro, previa ammissione della perizia, disposta con quesiti del tutto calibrati sulla regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, ha pronunciato la causa estintiva del reato trascurando un passaggio argomentativo indispensabile, ossia l’esplicitazione delle ragioni per le quali non potesse darsi prevalenza all’assoluzione nel merito, limitandosi a valorizzare l’esclusiva incidenza del giudizio agli effetti civili. Dando prevalenza alla causa estintiva in assenza di motivazione, ha di fatto negato all’imputato appellante la disamina, nel merito, dell’atto d’impugnazione agli effetti penali“.