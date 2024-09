Prodotto difettoso e diritti dei consumatori -Scheda di Diritto

Nel contesto del diritto dei consumatori, la nozione di “prodotto difettoso” assume un ruolo centrale in quanto tutela gli acquirenti nei confronti dei produttori e venditori. Questo concetto, disciplinato dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) e dal diritto europeo, stabilisce precise responsabilità in caso di danni causati da difetti di fabbricazione, progettazione o informazione. Vediamo in dettaglio cosa prevede la normativa e quali sono i diritti dei consumatori.

1. Definizione di prodotto difettoso

Secondo l’articolo 117 del Codice del Consumo, un prodotto è considerato difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenendo conto di vari fattori tra cui: la presentazione (design, istruzioni);

l’uso a cui è ragionevolmente destinato;

il momento in cui è stato messo in circolazione. Un prodotto può essere considerato difettoso anche se le sue prestazioni non sono conformi a quanto pubblicizzato o dichiarato dal produttore. Un altro aspetto importante è la mancanza di adeguate istruzioni o avvertenze circa i rischi legati al suo utilizzo.

2. Responsabilità del produttore

L’articolo 114 del Codice del Consumo stabilisce che il produttore è responsabile dei danni causati dal difetto del suo prodotto, indipendentemente dalla colpa. Ciò significa che, anche in assenza di dolo o negligenza, il produttore può essere chiamato a rispondere dei danni causati ai consumatori.

Il concetto di “responsabilità oggettiva” è fondamentale in questo contesto: il consumatore non deve provare la colpa del produttore, ma solo il difetto, il danno subito e il nesso causale tra i due. Questa previsione mira a riequilibrare la posizione del consumatore rispetto al produttore, spesso più forte in termini di risorse legali e finanziarie.

3. Chi è responsabile?

Oltre al produttore, la responsabilità può estendersi a: Fornitori e distributori: se il produttore non è identificabile, il venditore o il distributore possono essere ritenuti responsabili.

Importatori: se il prodotto è stato importato da un Paese extra-UE, l’importatore è equiparato al produttore. Questa responsabilità si estende non solo ai produttori diretti, ma anche a coloro che appongono il proprio marchio sul prodotto o lo distribuiscono sotto il proprio nome, come ad esempio le catene di supermercati con i loro marchi privati.

4. Diritti del consumatore

In caso di prodotto difettoso, il consumatore ha diritto a diversi rimedi. Questi includono: Sostituzione del prodotto : il consumatore può chiedere la sostituzione del prodotto con uno conforme.

: il consumatore può chiedere la sostituzione del prodotto con uno conforme. Riparazione gratuita : se il difetto è riparabile, il consumatore ha diritto alla riparazione senza costi aggiuntivi.

: se il difetto è riparabile, il consumatore ha diritto alla riparazione senza costi aggiuntivi. Riduzione del prezzo : se la sostituzione o la riparazione non sono possibili, è previsto un rimborso parziale.

: se la sostituzione o la riparazione non sono possibili, è previsto un rimborso parziale. Risoluzione del contratto: in caso di difetto grave, il consumatore può recedere dal contratto e ottenere il rimborso totale. Il termine per esercitare questi diritti è di due anni dalla consegna del prodotto, ma il difetto deve essere denunciato entro due mesi dalla scoperta. Questi termini sono di fondamentale importanza, in quanto la loro inosservanza può comportare la perdita del diritto di far valere i difetti del prodotto.

5. Il danno risarcibile

Il danno risarcibile comprende sia i danni materiali che morali. In particolare: Danni a persone : se il difetto del prodotto causa lesioni personali o danni alla salute, il produttore può essere chiamato a risarcire integralmente il consumatore.

: se il difetto del prodotto causa lesioni personali o danni alla salute, il produttore può essere chiamato a risarcire integralmente il consumatore. Danni a beni: anche i danni provocati ad altri beni di proprietà del consumatore sono risarcibili, purché si tratti di beni di uso privato e non professionale. La normativa prevede, tuttavia, una soglia minima per i danni a cose: solo i danni superiori a 387 euro sono risarcibili, in modo da evitare controversie per danni di entità trascurabile.

6. Esclusioni di responsabilità

Esistono alcune circostanze in cui il produttore può esonerarsi dalla responsabilità. Queste includono: Mancata immissione in commercio del prodotto : se il produttore dimostra che il prodotto non era ancora stato messo in circolazione.

: se il produttore dimostra che il prodotto non era ancora stato messo in circolazione. Difetto inesistente al momento della vendita : se il difetto si è verificato successivamente alla vendita per cause imputabili al consumatore.

: se il difetto si è verificato successivamente alla vendita per cause imputabili al consumatore. Conformità a normative obbligatorie : se il difetto deriva dall’osservanza di norme obbligatorie emanate dalle autorità pubbliche.

: se il difetto deriva dall’osservanza di norme obbligatorie emanate dalle autorità pubbliche. Uso improprio: se il danno è stato causato da un uso scorretto del prodotto da parte del consumatore, contrariamente alle istruzioni fornite.

