Processo penale telematico: la forma degli atti

2. La forma degli atti nel processo penale telematico



Il novellato art. 110 c.p.p. ha individuato, quale modalità generale di formazione di ogni atto del procedimento penale, quella digitale: il legislatore ha inteso, in aderenza alle previsioni della delega, consacrare un nuovo modello di atto processuale, i cui presupposti di legittimazione nel processo penale sono legati ad alcuni requisiti imprescindibili, ovvero quelli idonei ad assicurarne l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità, l’interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza. Vale, in questa ottica, una condizionata libertà di forme: ogni soluzione digitale percorribile è accettata, purché assicuri i requisiti prescritti dalla disposizione. Si prevede, infatti, il rispetto della normativa, in primo luogo sovranazionale (in particolare adottata a livello UE, quale il regolamento eIDAS 2014/910/UE), nonché nazionale, anche di rango regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, l’accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. È stato inoltre previsto esplicitamente anche l’ulteriore requisito, strettamente legato alle dinamiche del processo penale, della idoneità dell’atto redatto come documento informatico a garantire la segretezza, per tutti i casi in cui questa sia prevista dalla legge.

Quanto al termine “possono” utilizzato dal legislatore delegante nell’incipit della nuova disposizione (“quando è richiesta la forma scritta gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico”) si deve ritenere, coerentemente, che lo stesso debba essere semanticamente inteso a positivizzare tale legittimazione nel processo penale e che non equivalga, piuttosto, ad introdurre una mera facoltatività del ricorso alla modalità digitale per la redazione degli atti processuali, alla luce dello stretto collegamento esistente tra tale indicazione e quella, contenuta nel medesimo criterio di delega, inerente l’obbligatorietà del deposito telematico, che trova attuazione nel nuovo e successivo art. 111-bis c.p.p. (cfr. infra).

Opportunamente, il legislatore ha in ogni caso previsto, al comma 3, una deroga alla regola generale dettata al comma 1, per tutti “gli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico”, formula volutamente ampia che vale a consentire il ricorso alle modalità tradizionali anche nelle ipotesi – diverse dai casi di malfunzionamento disciplinati dall’art. 175-bis c.p.p. – in cui contingenti e specifiche esigenze o caratteristiche proprie dell’atto non permettano la formazione dell’atto nativo digitale (si pensi, ad esempio, ad una memoria redatta dall’imputato in stato di detenzione o di situazioni contingenti anche di impedimenti tecnici che non hanno le caratteristiche di un malfunzionamento nel senso dell’art. 175-bis c.p.p.).

È stato, comunque, previsto, al comma 4, che tutti gli atti redatti in forma di documento analogico siano convertiti, senza ritardo, in copia informatica ad opera dell’ufficio che li ha formati o ricevuti, sempre nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici, così da assicurare in ogni caso la completezza del fascicolo informatico. Anche in tal caso, opportunamente il legislatore non ha inteso indicare un termine rigido di conversione in copia informatica dell’originale analogico, che in ogni caso sarebbe stato comunque di natura meramente ordinatoria. In questo senso, il riferimento alla locuzione “senza ritardo”, ben nota nella terminologia del codice, è parsa offrire quelle caratteristiche di coerenza e di sufficiente chiarezza, alla luce della elaborazione giurisprudenziale, tali da assicurare effettività in concreto alla previsione. Si tratta di disposizione generale applicabile, dunque, a tutti gli atti del procedimento penale, ivi compresi, ovviamente, i provvedimenti del giudice disciplinati all’art. 125 c.p.p. che, pur nella specifica regolamentazione delle forme, costituiscono una sottocategoria di atti, come risulta evidente dalla collocazione sistematica nel codice processuale (la relativa disciplina è inserita nel titolo II del libro secondo del codice di procedura penale, “Atti”).

Un cenno va fatto, infine, alla scelta della terminologia utilizzata, e segnatamente alle locuzioni di “documento informatico” e di “documento analogico”. Il binomio “documento informatico/documento analogico” è patrimonio oramai acquisito del lessico corrente, oltre che normativo. Riguardo a quest’ultimo ambito, va richiamato innanzitutto l’art. 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44 (“Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”), che detta le specifiche tecniche, comuni al processo civile e penale, e che utilizza la seguente espressione: “L’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti (…)”.

La definizione di documento informatico e di documento analogico, inoltre, si rinviene nel CAD (d.lgs. n. 82/2005) nei seguenti termini

“documento informatico” è il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

“documento analogico” è la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Le lettere i-bis) e ss. dell’art. 1, comma 1, del CAD definiscono, poi, il passaggio dall’uno all’altro, delineando i concetti di copia e di duplicato, precisando che: