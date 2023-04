Pratica forense presso avvocatura INPS: aperte le domande

L’11 aprile scorso è stata aperta la possibilità di candidarsi per la pratica forense presso gli uffici dell’Avvocatura dell’INPS, per via telematica: l’annuncio era stato postato il 7 aprile dallo stesso INPS. Le domande saranno accolte fino alle ore 14 dell’11 maggio 2023. I bandi per ogni singolo ufficio sono disponibili a questa pagina. Di seguito, tutte le informazioni utili a proporre la propria candidatura.