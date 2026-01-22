Categorie principali
Il potere sostitutivo del Presidente ex art. 559 c.p.p. e la redazione dei motivi

Il potere sostitutivo del Presidente ex art. 559, co. 4, c.p.p. include anche la redazione dei motivi?

Il potere sostitutivo del Presidente ex art. 559, co. 4, c.p.p. include anche la redazione dei motivi?

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 31098 del 27-06-2025

sentenza-commentata-art.-5-2026-01-22T114528.272.pdf 127 KB

Indice

1. La questione: violazione di legge in relazione all’art. 546 cod. proc. pen.


La Corte di Appello di Firenze – in riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto – dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai reati di falsa testimonianza e di calunnia loro rispettivamente ascritti, perché estinti per prescrizione, e confermava le statuizioni civili.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorrevano gli accusati.
In particolare, uno di essi deduceva violazione di legge in relazione all'art. 546 cod. proc. pen..

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale “il potere sostitutivo attribuito al Presidente del Tribunale dall’art. 559, comma quarto, cod. proc. pen.[1], non è circoscritto alla sola sottoscrizione della sentenza, ma si estende anche alla stesura dei motivi della decisione, per la quale il Presidente può delegare altro giudice del Tribunale” (Sez. F, n. 39182 del 27/08/2013).

3. Conclusioni: il potere sostitutivo del Presidente ex art. 559, co. 4, c.p.p. include anche la redazione dei motivi

 
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il potere sostitutivo del Presidente ex art. 559, co. 4, c.p.p. include anche la redazione dei motivi.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito, e ciò sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato il potere sostitutivo del Presidente del Tribunale ex art. 559, co. 4, c.p.p. comprende anche la redazione dei motivi, delegabile a un altro giudice.
Alla luce di quanto statuito in tale approdo ermeneutico, pertanto, è sconsigliabile sostenere la violazione di codesto precetto normativo in una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Note


[1] Ai sensi del quale: “In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

