Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Quando è possibile presentare un motivo nuovo per l’incompatibilità?

La sentenza risponde alla questione dell’ammissibilità di un motivo aggiunto con cui ci si doleva dell’incompatibilità di una sentenza

Allegati

La sentenza risponde alla questione dell’ammissibilità di un motivo aggiunto con cui ci si doleva dell’incompatibilità di una sentenza ex art. 444 cpp del Gup di Roma con altra sentenza del Tribunale di Roma. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 24572 del 18 giugno 2025

sentenza-commentata-art.-5-2025-09-19T153302.548.pdf 130 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La questione: ammissibilità di un motivo aggiunto con cui ci si doleva dell’incompatibilità di una sentenza


La Corte di Appello di Perugia rigettava un’istanza di revisione di una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal G.i.p. Tribunale di Roma, in relazione ai reati di tentativo di rapina aggravata, furto aggravato e associazione per delinquere.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione l’istante il quale, oltre i motivi ivi addotti, formulava un motivo aggiunto con quale era state altresì eccepita l’incompatibilità «della sentenza ex art. 444 cpp del Gup di Roma con la sentenza del Tribunale di Roma: gli originari reati contestati alla lett. UU del capo d’imputazione (artt. 56 e 628, comma 1 e 2, c.p.) in quelli più lievi ex artt. 56-624-625, n. 2, cp, previo riconoscimento delle attenuanti generiche in misura equivalente alle contestate aggravanti e i soli reati di cui alle lett. TT (artt. 624, commi 2 e 5, cp) ha riconosciuto le attenuanti generiche in misura equivalente alle aggravanti contestate per tutti i coimputati». Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

FORMATO CARTACEO

Formulario annotato del processo penale 2025

Il presente formulario è stato concepito per fornire all’avvocato penalista uno strumento di agile consultazione.Attraverso gli schemi degli atti difensivi, sono esaminati i vari istituti processuali alla luce delle novità intervenute nell’ultimo anno, con l’evidenziazione della normativa di riferimento e delle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità. La selezione delle formule, accompagnate da suggerimenti per una migliore redazione di un atto, tiene conto degli atti che un avvocato è chiamato a predisporre come difensore dell’imputato, ma anche come difensore delle parti private (parte civile, persona offesa, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria).  Il volume contiene sia gli atti che vanno proposti in forma scritta, sia quelli che, pur potendo essere proposti oralmente nel corso di un’udienza, sono di più frequente utilizzo.Un approfondimento particolare è dedicato al fascicolo informatico e al processo penale telematico, alla luce del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, che ha introdotto rilevanti novità in materia di tempi e modi del deposito telematico.Completa il volume una sezione online in cui sono disponibili le formule anche in formato editabile e stampabile. Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.  

 

Valerio de Gioia, Paolo Emilio de Simone | Maggioli Editore 2025

89.30 €

Scopri di più

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto inammissibile.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto “petitum”, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione» (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020).

Potrebbero interessarti anche:

3. Conclusioni: i motivi nuovi sono ammissibili solo se costituiscono sviluppo dei motivi originari, senza ampliare il petitum, né introdurre censure nuove fuori termine


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è possibile presentare motivi nuovi.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, in tema di impugnazioni, i motivi nuovi sono ammessi solo se costituiscono sviluppo o precisazione dei motivi originari, restando circoscritti ai capi e punti già dedotti, non potendo essere esteso il petitum, né introdotte censure nuove oltre i termini di impugnazione.
Tale provvedimento deve essere quindi preso per comprendere quando possono essere dedotti siffatti motivi.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Leggi anche
Procedura penale
Attenuanti generiche: diritto automatico in assenza di elementi negativi?

L’applicazione di attenuanti generiche costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi ne…

Antonio Di Tullio D'Elisiis 18/09/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Procedura penale
Confisca di prevenzione: i poteri di difesa del terzo intestatario

Il terzo, ritenuto intestatario fittizio di beni oggetto di confisca di prevenzione, può limitarsi a…

Antonio Di Tullio D'Elisiis 17/09/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Procedura penale
Inammissibilità d’appello non rilevata: la Cassazione deve dichiarare?

La Cassazione deve dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione non rilevata nel secondo grado di …

Antonio Di Tullio D'Elisiis 15/09/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Procedura penale
Sequestro e riesame: la proposta di modifica dell’art. 324 c.p.p.

In discussione la riforma dell’art. 324 c.p.p.: termini perentori per il riesame e uniformità con l’…

Antonio Di Tullio D'Elisiis 01/09/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;