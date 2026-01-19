L’ordinanza della Corte di Cassazione, III Sezione Civile, n. 888 del 16 gennaio 2026, interviene su due profili centrali nel contenzioso sanitario: l’operatività delle polizze “claims made” stipulate dalle aziende sanitarie e la necessità di una domanda specifica per il riconoscimento degli interessi compensativi. La decisione conferma un indirizzo ormai consolidato: la clausola “claims made” è valida e vincolante quando il testo contrattuale risulta chiaro, mentre gli interessi compensativi non possono essere attribuiti d’ufficio dal giudice in assenza di una domanda esplicita. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica , disponibile su Shop Maggioli e su Amazon . Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari , disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

1. Clausola “claims made” tra validità e limiti operativi



La controversia origina da una domanda di risarcimento per responsabilità sanitaria relativa a fatti del 2011, rivolta contro due aziende sanitarie pugliesi. La ASL di Foggia aveva chiamato in garanzia la propria compagnia assicuratrice, la quale aveva eccepito la tardività della denuncia del sinistro: la richiesta risarcitoria era infatti pervenuta nel 2013, oltre la scadenza della polizza (31 dicembre 2012). La Corte territoriale di Bari aveva ritenuto valida la clausola “claims made” contenuta nella polizza, escludendo la copertura. La III Sezione civile della Corte di Cassazione conferma impostazione siffatta, ribadendo alcuni principi:

a) Interpretazione del contratto assicurativo. L’interpretazione delle clausole è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione ove rispettosa dei criteri ermeneutici. Nella specie, la Corte rileva che il testo contrattuale risulta chiaro:

la garanzia opera per le richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di efficacia della polizza ,

, a condizione che relative a eventi dannosi accaduti dopo il 30 giugno 2000 (retroattività decennale).

b) Clausola “claims made” e causa concreta. La ricorrente lamentava l’assenza di una clausola di ultrattività (“sunset clause”) e un presunto squilibrio sinallagmatico. La Cassazione rigetta la censura, richiamando la giurisprudenza più recente:

la clausola “claims made impura” è valida,

la mancanza di una sunset clause non determina nullità ,

, la retroattività decennale garantisce un adeguato bilanciamento tra premio e rischio.

La Corte rimarca che non è possibile sovrapporre una lettura “occurrence” a un contratto che, per dizione e struttura, è inequivocabilmente “claims made”. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon