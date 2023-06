PODCAST -Allarme truffa tra sms e WhatsApp

Da alcuni giorni sugli smartphone è allarme truffa. Le parole chiave sono contenute in determinati messaggi come: “mamma ho rotto il telefono mandami un messaggio a questo numero”, oppure, un sedicente messaggio mandato dalla banca o dalle Poste nel quale si legge “il conto è sotto attacco” e si suggerisce di seguire un link per potere risolvere la situazione. Alessandra Concas nel podcast di oggi ci parla di queste truffe via messaggio.

>>>Ascolta il podcast a cura di Alessandra Concas<<<