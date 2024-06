Piattaforma concorsi Giustizia Tributaria: la nuova guida

E’ stato pubblicato sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il manuale per l’utilizzo della nuova piattaforma per la gestione dei concorsi. Il documento è scaricabile in PDF dal box allegati. Vediamo insieme le principali novità.

Scarica il manuale in PDF Manuale_utente_procedure_concorsuali_2024.pdf 1 MB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Il primo accesso alla nuova piattaforma

Per accedere alla piattaforma per la prima volta, è necessario richiedere le credenziali. Questo può essere fatto inserendo il proprio codice fiscale nel portale. Dopo aver inviato la richiesta, si riceverà una mail automatica contenente un link per l’accesso al portale, dove sarà possibile impostare una nuova password. È importante controllare anche la cartella SPAM, poiché la mail potrebbe essere erroneamente classificata come tale.

2. Accesso all’area riservata

Dopo aver impostato la password, l’utente potrà accedere all’area riservata inserendo il proprio codice fiscale e la password scelta nella fase di primo accesso. L’area riservata della piattaforma è suddivisa in due sezioni principali: il Profilo Personale e le Procedure Concorsuali.

3. La sezione Profilo Personale

Nella sezione “Profilo Personale” è possibile verificare e aggiornare i propri dati anagrafici, come residenza e contatti. Alcuni dati, come nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, non possono essere modificati autonomamente; eventuali correzioni devono essere richieste via mail all’indirizzo UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it, allegando un documento di identità valido.

In questa sezione si trova anche l’area dei Servizi Svolti, una sezione che mostra tutti i servizi svolti presso le Corti di Giustizia Tributaria, passati e presenti. L’utente può modificare, eliminare o aggiungere nuovi servizi, i quali verranno posti “in attesa di approvazione” dall’Amministrazione.

4. La sezione Procedure Concorsuali

Per accedere all’area “Procedure Concorsuali”, dalla home page si deve cliccare su “scopri le procedure”. Questa operazione mostrerà l’elenco delle procedure a cui è possibile partecipare.

La domanda di partecipazione è composta da tre sezioni: Dati Anagrafici e Professionali: richiama automaticamente i dati del profilo personale e permette di inserire dati professionali aggiuntivi

richiama automaticamente i dati del profilo personale e permette di inserire dati professionali aggiuntivi Servizi Svolti: riepiloga i servizi dichiarati, con obbligo di compilazione delle sanzioni disciplinari e percentuale delle sentenze in ritardo

riepiloga i servizi dichiarati, con obbligo di compilazione delle sanzioni disciplinari e percentuale delle sentenze in ritardo Allegati: richiede il caricamento di documenti di riconoscimento e altri allegati Terminata la compilazione, è possibile inviare la candidatura. Sarà sempre possibile visualizzare e modificare la domanda fino alla scadenza della procedura.

5. Assistenza e raccomandazioni

Per assistenza, è possibile compilare l’apposito form raggiungibile dalla home page. Altre raccomandazioni includono la lettura della privacy policy, il mantenimento della riservatezza delle credenziali e la verifica dell’esattezza dei dati personali prima dell’utilizzo del portale.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Se ti interessano i concorsi pubblici, iscriviti al canale Whatsapp dedicato. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!