Il D.Lgs. 16 aprile 2026, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026, attua la direttiva UE 2024/1233 sulla procedura unica di domanda per il rilascio del permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro. Il decreto interviene direttamente sul D.Lgs. 286/1998, cioè sul Testo unico immigrazione, con modifiche mirate ma di forte impatto pratico per avvocati, consulenti del lavoro, datori di lavoro e operatori degli sportelli immigrazione. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.

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1. Una procedura più leggibile per lavoratori e datori di lavoro

La prima novità riguarda il rafforzamento degli obblighi informativi. Nell’ambito dell’accordo di integrazione devono essere fornite informazioni non solo sui diritti collegati al permesso di soggiorno, ma anche sulle condizioni di ingresso e soggiorno per lavoro, sui documenti necessari per la domanda di permesso unico e sulle garanzie procedurali riconosciute ai lavoratori e ai loro familiari.

Per i professionisti, questo significa che la fase di assistenza preliminare diventa ancora più rilevante: la completezza della documentazione e la corretta informazione dell’interessato incidono direttamente sulla tenuta della procedura. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.

VOLUME Immigrazione, asilo e cittadinanza Obiettivo degli autori è quello di cogliere l’articolato e spesso contraddittorio tessuto normativo del diritto dell’immigrazione.Il volume, nel commento della disciplina, dà conto degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi amministrative, segnalando altresì la dottrina “utile”, perché propositiva di soluzioni interpretative utilizzabili dall’operatore (giudici, avvocati, amministratori, operatori nei diversi servizi).Il quadro normativo di riferimento di questa nuova edizione è aggiornato da ultimo alla Legge n. 176/2023, di conversione del decreto immigrazione (D.L. n. 133/2023) e al D.lgs n. 152/2023, che attua la Direttiva UE/2021/1883, gli ultimi atti legislativi (ad ora) di una stagione breve ma normativamente convulsa del diritto dell’immigrazione.Paolo Morozzo della RoccaDirettore del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali presso l’Università per stranieri di Perugia. Paolo Morozzo della Rocca | Maggioli Editore 58.90 € Scopri di più

2. Rinnovo del permesso: il termine sale a 90 giorni

Il decreto modifica l’art. 5 del Testo unico immigrazione, sostituendo il precedente termine di 60 giorni con quello di 90 giorni. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve quindi essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. Anche il termine generale per rilascio, rinnovo o conversione viene coordinato sui 90 giorni.

La modifica impone una gestione più anticipata delle scadenze. Per studi legali, patronati e consulenti, sarà opportuno predisporre sistemi di monitoraggio documentale, soprattutto nei casi di lavoratori con contratti a termine, rinnovi plurimi o pratiche collegate a ricongiungimento familiare.

3. Il permesso unico entro 30 giorni dalla domanda completa

La novità più operativa è l’introduzione del nuovo comma 8.1-bis dell’art. 5 TUI: il permesso unico è rilasciato dal questore entro 30 giorni dal completamento della domanda. Il termine non decorre quindi dalla mera presentazione iniziale, ma dal momento in cui la domanda può considerarsi completa.

Questo aspetto è decisivo. In caso di ritardi, il professionista dovrà verificare se l’amministrazione contesti integrazioni documentali o se, invece, la pratica sia già completa. Solo in quest’ultimo caso il termine di 30 giorni potrà essere valorizzato in modo effettivo nelle interlocuzioni con la Questura o in eventuali iniziative di tutela.

4. Ministero dell’interno autorità competente

L’art. 2 del decreto individua nel Ministero dell’interno l’autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico previsto dall’art. 5, comma 8.1, del Testo unico immigrazione. La scelta rafforza la centralità amministrativa del circuito Ministero dell’interno–Questure–Sportelli unici per l’immigrazione.

Per gli operatori, il dato rileva soprattutto nella gestione dei flussi comunicativi e delle responsabilità procedimentali, anche quando la pratica coinvolge più soggetti: datore di lavoro, lavoratore, Sportello unico, ufficio consolare e Questura.

5. Obblighi del datore nel procedimento di nulla osta

Il decreto interviene anche sull’art. 22 TUI, prevedendo che il datore di lavoro debba informare tempestivamente il cittadino straniero interessato di ogni comunicazione ricevuta sull’iter del nulla osta.

È una previsione pratica ma significativa: il datore non resta mero richiedente, ma assume un ruolo informativo attivo verso il lavoratore. In caso di omissioni, ritardi o mancata trasmissione di comunicazioni rilevanti, potranno emergere profili di responsabilità nella gestione del rapporto e della procedura amministrativa.

6. Decorrenza e coordinamento normativo

Le nuove disposizioni si applicano dal 22 maggio 2026. Il decreto chiarisce inoltre che i riferimenti alla precedente direttiva 2011/98/UE e al permesso unico disciplinato dal D.Lgs. 40/2014 devono intendersi riferiti alla direttiva UE 2024/1233 e al permesso unico come ora modificato nel Testo unico immigrazione.

In sintesi, il D.Lgs. 83/2026 non rivoluziona l’intero sistema, ma rende più stringenti tempi, obblighi informativi e coordinamento procedurale. Per i professionisti, il punto chiave sarà distinguere tra domanda presentata e domanda completa, perché da questa distinzione dipenderà l’effettiva azionabilità del termine di 30 giorni.

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