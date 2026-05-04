La sentenza n. 63/2026 della Corte Costituzionale si colloca tra quelle decisioni che non si limitano a risolvere un contrasto normativo, bensì ridefiniscono un concetto giuridico fondamentale. In questo caso il concetto è la cittadinanza, intesa non quale mero titolo formale, bensì come appartenenza sostanziale a una comunità politica organizzata. Il decreto‑legge n. 36/2025 arriva alla Consulta carico di una forte tensione simbolica: da un lato, l’idea storica di ius sanguinis quale filo identitario che tiene insieme l’Italia e le sue diaspore; dall’altro, l’esigenza di ricondurre la cittadinanza dentro i confini costituzionali del principio democratico. La Corte opta consapevolmente per la seconda prospettiva. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.

Corte Costituzionale – sentenza n. 63 dep. 30-04-2026 63.pdf 178 KB 63com.pdf 164 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Oltre l’illusione dei “diritti quesiti”

Tra gli snodi più delicati della decisione emerge la nozione di diritti quesiti, invocata dal giudice rimettente nonché dalle parti come argine alla riforma. La Corte Costituzionale opera qui una distinzione raffinata ma decisiva: un diritto può dirsi effettivamente “acquisito” soltanto quando è giuridicamente certo ed esercitabile, non quando esiste come mera possibilità futura. Nel caso dello ius sanguinis: lo status di cittadino nasce astrattamente alla nascita, ma diventa giuridicamente efficace solo tramite un accertamento amministrativo o giudiziale. In assenza di tale accertamento, non esistono: né diritti politici esercitabili, né doveri di solidarietà, né un concreto inserimento nell’ordinamento. Per questo la Corte respinge l’idea di una “denazionalizzazione di massa”: ciò che viene inciso non è uno status effettivo, bensì un’aspettativa normativa. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.

VOLUME Immigrazione, asilo e cittadinanza Obiettivo degli autori è quello di cogliere l’articolato e spesso contraddittorio tessuto normativo del diritto dell’immigrazione.Il volume, nel commento della disciplina, dà conto degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi amministrative, segnalando altresì la dottrina “utile”, perché propositiva di soluzioni interpretative utilizzabili dall’operatore (giudici, avvocati, amministratori, operatori nei diversi servizi).Il quadro normativo di riferimento di questa nuova edizione è aggiornato da ultimo alla Legge n. 176/2023, di conversione del decreto immigrazione (D.L. n. 133/2023) e al D.lgs n. 152/2023, che attua la Direttiva UE/2021/1883, gli ultimi atti legislativi (ad ora) di una stagione breve ma normativamente convulsa del diritto dell’immigrazione.Paolo Morozzo della RoccaDirettore del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali presso l’Università per stranieri di Perugia. Paolo Morozzo della Rocca | Maggioli Editore 58.90 € Scopri di più

2. La retroattività “costituzionalmente necessaria”

La scelta di applicare la riforma anche al passato non viene presentata come un incidente, ma come una conseguenza logica dell’obiettivo perseguito. Limitare la nuova disciplina ai soli nati dopo il 2025 avrebbe lasciato intatta: una platea potenzialmente enorme di cittadini virtuali, una distorsione del corpo elettorale, una frattura crescente tra cittadinanza formale e comunità reale. In altre parole, la Corte legittima una retroattività che non ha funzione punitiva, ma riequilibrativa: serve a riallineare l’ordinamento ordinario alla trama della Costituzione.

3. Il popolo come concetto giuridico sostanziale

È qui che la sentenza assume una portata che travalica il caso concreto. La Corte recupera una nozione di popolo: non etnica, non genealogica, ma costituzionale e funzionale. Il popolo è il soggetto cui appartiene la sovranità (art. 1 Cost.), ma questa sovranità è inseparabile: dalla partecipazione, dalla corresponsabilità, dalla condivisione di diritti e sacrifici. In questo contesto, una cittadinanza totalmente sganciata dall’esperienza sociale rischia di diventare un fattore di crisi del principio democratico, non di ampliamento.

4. I limiti del diritto europeo e internazionale

Di grande interesse, anche sul piano pratico, è il modo in cui la Corte Costituzionale ridimensiona l’utilizzabilità del diritto sovranazionale come parametro di contrasto. La Consulta chiarisce che: il diritto UE tutela la cittadinanza già riconosciuta; la CEDU non garantisce un diritto alla cittadinanza; i diritti fondamentali si attivano solo in presenza di uno status certo. Tale passaggio presenta una ricaduta diretta su moltissimo contenzioso pendente, in quanto esclude l’automatica europeizzazione delle controversie sulla cittadinanza non accertata.

5. Come utilizzare la sentenza n. 63/2026 nel lavoro dei giuristi

Indicazioni operative per avvocati, magistrati e operatori del diritto

La sentenza n. 63/2026 non è solo un precedente, bensì anche uno strumento argomentativo potente, utilizzabile in diversi ambiti della pratica giuridica. Nel contenzioso sulla cittadinanza. Per gli avvocati che operano in procedimenti di accertamento dello ius sanguinis, la sentenza impone un cambio di registro: non è più sufficiente invocare la genealogia; occorre misurarsi con il tema del legame effettivo . La decisione fornisce una base solida per: contrastare pretese fondate su automatismi, ridimensionare argomenti basati su diritti quesiti privi di accertamento, riformulare le difese valorizzando, ove possibile, elementi concreti di collegamento con l’Italia.

Per gli avvocati che operano in procedimenti di accertamento dello ius sanguinis, la sentenza impone un cambio di registro: non è più sufficiente invocare la genealogia; occorre . La decisione fornisce una base solida per: contrastare pretese fondate su automatismi, ridimensionare argomenti basati su diritti quesiti privi di accertamento, riformulare le difese valorizzando, ove possibile, elementi concreti di collegamento con l’Italia. In sede giudiziale, tecnica della motivazione. Per i magistrati, la sentenza offre una vera e propria grammatica motivazionale : distinzione netta tra status potenziale e riconosciuto; uso calibrato del principio di affidamento; bilanciamento esplicito tra interessi individuali e valori costituzionali. È un modello utilizzabile anche oltre la materia della cittadinanza , ogni volta che si discuta di retroattività, aspettative legittime e diritti non ancora consolidati.

Per i magistrati, la sentenza offre una vera e propria : distinzione netta tra status potenziale e riconosciuto; uso calibrato del principio di affidamento; bilanciamento esplicito tra interessi individuali e valori costituzionali. È un modello utilizzabile anche , ogni volta che si discuta di retroattività, aspettative legittime e diritti non ancora consolidati. Nel diritto amministrativo e consolare. Per funzionari e consulenti delle amministrazioni: la sentenza rafforza la legittimità delle istruzioni applicative del decreto‑legge n. 36/2025; chiarisce che il riconoscimento della cittadinanza non è un atto puramente ricognitivo, ma giuridicamente selettivo . Ciò consente una maggiore sicurezza nell’azione amministrativa, soprattutto nei procedimenti complessi o ad alta conflittualità.

Per funzionari e consulenti delle amministrazioni: la sentenza rafforza la legittimità delle istruzioni applicative del decreto‑legge n. 36/2025; chiarisce che il riconoscimento della cittadinanza non è un atto puramente ricognitivo, ma . Ciò consente una maggiore sicurezza nell’azione amministrativa, soprattutto nei procedimenti complessi o ad alta conflittualità. Nella ricerca e nell’insegnamento giuridico. In ambito accademico e formativo, la sentenza si presta a essere letta come: caso esemplare di costituzionalizzazione di un istituto tradizionale ; punto di incontro tra diritto costituzionale, diritto dell’immigrazione e cittadinanza europea; materiale ideale per riflettere sulla nozione di popolo nello Stato democratico contemporaneo.

In ambito accademico e formativo, la sentenza si presta a essere letta come: caso esemplare di ; punto di incontro tra diritto costituzionale, diritto dell’immigrazione e cittadinanza europea; materiale ideale per riflettere sulla nozione di popolo nello Stato democratico contemporaneo. Come precedente “di sistema”. Da ultimo, la pronuncia può essere utilizzata come precedente trasversale: nei giudizi sulla retroattività legislativa; nelle controversie su status e diritti fondamentali; nei casi in cui si discuta il confine tra aspettativa e diritto effettivo. Il suo valore non sta solo nella soluzione adottata, ma nel metodo argomentativo: rigoroso, storico‑sistematico, consapevolmente politico nel senso alto del termine.

6. Conclusione

La sentenza n. 63, depositata il 30 aprile 2026, ci consegna una cittadinanza meno automatica, bensì maggiormente coerente con la Costituzione. Una cittadinanza che non si eredita come un titolo patrimoniale, ma si inserisce in una relazione viva tra individuo e comunità. Per i giuristi, è una decisione da studiare, citare e utilizzare. Non solo per ciò che dice sullo ius sanguinis, ma per ciò che insegna sul modo di pensare giuridicamente i concetti fondamentali.

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