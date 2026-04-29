Un intervento organico su lavoro, salari e nuove forme di sfruttamento nell’economia digitale. Il nuovo schema di decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri introduce un pacchetto di misure da circa 934 milioni di euro con l’obiettivo di rafforzare la dignità del lavoro, sostenere l’occupazione stabile – in particolare per giovani e donne – e contrastare fenomeni emergenti come il caporalato digitale. Il provvedimento si muove lungo tre direttrici principali: incentivi alle assunzioni, definizione del “salario giusto” attraverso la contrattazione collettiva e nuove tutele per i lavoratori delle piattaforme. In materia consigliamo il volume Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi – Tutele retributive, responsabilità solidale e nuove clausole sociali, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Incentivi all’occupazione: spinta a giovani e donne
- 2. Salario giusto: centralità dei contratti collettivi
- 3. Rinnovi contrattuali: regole più certe
- 4. Stop al caporalato digitale: identità e algoritmi sotto controllo
- 5. Conciliazione vita-lavoro: incentivi alle imprese virtuose
- 6. TFR e previdenza complementare: più flessibilità
- 7. Un intervento strutturale sul mercato del lavoro
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1. Incentivi all’occupazione: spinta a giovani e donne
Il cuore economico del decreto è rappresentato da un articolato sistema di decontribuzioni pensato per ridurre i divari territoriali e favorire l’ingresso stabile nel mercato del lavoro.
Tra le misure principali spicca il bonus assunzione donne 2026, che riconosce un esonero contributivo totale fino a 650 euro mensili per due anni, elevato a 800 euro nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno. Parallelamente, il bonus giovani 2026 introduce un’esenzione fino a 500 euro mensili per le assunzioni under 35, con soglie più alte nelle aree svantaggiate.
Particolarmente rilevante è anche il bonus stabilizzazione giovani, che incentiva la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, sostenendo la continuità occupazionale. Infine, il bonus assunzioni ZES 2026 si rivolge alle piccole imprese del Sud, premiando l’assunzione di disoccupati over 35 di lunga durata.
L’impianto complessivo mira a creare occupazione stabile e a contrastare la precarietà, con un’attenzione mirata alle categorie più fragili. In materia consigliamo il volume Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi – Tutele retributive, responsabilità solidale e nuove clausole sociali, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi
Il fenomeno delle esternalizzazioni e dei processi di outsourcing rappresenta oggi una delle sfide più complesse per il professionista legale. In un mercato caratterizzato dalla frammentazione dei cicli produttivi, la distinzione tra trasferimento d’azienda e cambio d’appalto non è solo una questione teorica, ma il fulcro di delicati contenziosi giudiziari e strategie aziendali.Questo volume intende offrire una guida utile per orientarsi tra le vicende circolatorie dell’impresa e le tutele del lavoratore: dall’appalto genuino e al nuovo art. 29 D.Lgs. 276/2003 e alla nuova “patente a crediti” nei cantieri, dall’accertamento del trasferimento d’azienda ai rimedi a tutela del lavoratore.L’opera affronta con taglio interdisciplinare la responsabilità solidale, le clausole sociali e la gestione dei licenziamenti collettivi, fornendo uno strumento di lavoro e approfondimento per professionisti, studiosi e operatori del diritto.Claudio Serra, Avvocato del Foro di Torino, specialista in diritto del lavoro e della previdenza sociale, è dottore di ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e relatore e moderatore in occasione di vari convegni.
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2. Salario giusto: centralità dei contratti collettivi
Il decreto introduce una disciplina sui trattamenti economici complessivi (TEC) che rafforza il ruolo della contrattazione collettiva nazionale. Viene stabilito che la retribuzione dei lavoratori non possa essere inferiore ai minimi fissati dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Si tratta di una scelta che punta a contrastare il dumping contrattuale e a garantire una concorrenza leale tra imprese, evitando l’introduzione di un salario minimo legale. Il modello valorizza l’autonomia delle parti sociali, affidando alla contrattazione la definizione delle componenti retributive.
3. Rinnovi contrattuali: regole più certe
Un altro intervento significativo riguarda la disciplina dei rinnovi dei contratti collettivi. Il decreto stabilisce che siano le parti sociali a definire, in sede di rinnovo, gli incrementi retributivi e le eventuali compensazioni per il periodo di vacanza contrattuale.
Per evitare vuoti di tutela, viene introdotto un meccanismo automatico: se il rinnovo non avviene entro 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni saranno adeguate in misura pari al 30% della variazione dell’IPCA. Una misura che mira a garantire continuità salariale e maggiore certezza per i lavoratori.
4. Stop al caporalato digitale: identità e algoritmi sotto controllo
Uno degli elementi più innovativi del provvedimento riguarda il contrasto al caporalato digitale. Il decreto introduce l’obbligo di verifica dell’identità digitale per l’accesso alle piattaforme, attraverso strumenti come SPID o CIE, vietando la cessione degli account.
I gestori delle piattaforme sono chiamati a vigilare attivamente, con sanzioni in caso di inadempienza. Accanto a questo, viene riconosciuto il diritto alla trasparenza algoritmica: i lavoratori potranno conoscere i criteri che regolano assegnazione delle attività e compensi, oltre a richiedere l’intervento umano per decisioni automatizzate rilevanti.
Si tratta di un passo importante verso la regolazione del lavoro digitale e la tutela dei lavoratori delle piattaforme.
5. Conciliazione vita-lavoro: incentivi alle imprese virtuose
Il decreto introduce anche misure per favorire l’equilibrio tra vita privata e lavoro. In particolare, viene previsto uno sgravio contributivo per le aziende che adottano la certificazione UNI/PdR 192:2026, dedicata alla gestione della conciliazione famiglia-lavoro.
Le imprese certificate potranno beneficiare di un esonero fino all’1% dei contributi previdenziali, con un tetto massimo di 50.000 euro annui. L’obiettivo è incentivare politiche aziendali orientate a natalità, welfare e flessibilità organizzativa.
6. TFR e previdenza complementare: più flessibilità
Infine, il provvedimento apre alla possibilità per i lavoratori di destinare alla previdenza complementare le quote di TFR maturate nella prima metà del 2026. Una misura che punta a rafforzare gli strumenti di integrazione pensionistica e a promuovere una maggiore consapevolezza previdenziale.
7. Un intervento strutturale sul mercato del lavoro
Nel complesso, il decreto si presenta come un intervento strutturale che combina incentivi economici, rafforzamento delle tutele e regolazione delle nuove dinamiche del lavoro digitale. L’obiettivo è costruire un mercato del lavoro più equo, trasparente e inclusivo, capace di rispondere alle trasformazioni in atto.
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