VOLUME

Il fenomeno delle esternalizzazioni e dei processi di outsourcing rappresenta oggi una delle sfide più complesse per il professionista legale. In un mercato caratterizzato dalla frammentazione dei cicli produttivi, la distinzione tra trasferimento d’azienda e cambio d’appalto non è solo una questione teorica, ma il fulcro di delicati contenziosi giudiziari e strategie aziendali.Questo volume intende offrire una guida utile per orientarsi tra le vicende circolatorie dell’impresa e le tutele del lavoratore: dall’appalto genuino e al nuovo art. 29 D.Lgs. 276/2003 e alla nuova “patente a crediti” nei cantieri, dall’accertamento del trasferimento d’azienda ai rimedi a tutela del lavoratore.L’opera affronta con taglio interdisciplinare la responsabilità solidale, le clausole sociali e la gestione dei licenziamenti collettivi, fornendo uno strumento di lavoro e approfondimento per professionisti, studiosi e operatori del diritto.Claudio Serra, Avvocato del Foro di Torino, specialista in diritto del lavoro e della previdenza sociale, è dottore di ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e relatore e moderatore in occasione di vari convegni.

Claudio Serra | Maggioli Editore 2026