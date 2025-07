Perdita della capacità lavorativa: è risarcibile se il paziente perde il lavoro

La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.

2. Le valutazioni del Tribunale



In primo luogo, il tribunale campano ha passato in rassegna i principi che disciplinano la responsabilità della struttura sanitaria in caso di eventi di malpractice medica.

In particolare, il giudice ha ricordato che la struttura sanitaria risponde verso il paziente a titolo di responsabilità contrattuale per i danni subiti da quest’ultimo e dipendenti dalla non diligente esecuzione della prestazione medica cui la struttura era tenuta. Tale responsabilità ricorre sia nel caso in cui la prestazione non correttamente adempiuta sia stata fornita da un medico, paramedico o ausiliare dipendente della struttura sanitaria, sia nel caso in cui sia stata fornita da personale medico non dipendente della struttura sanitaria.

Ciò in considerazione del fatto che, in ogni caso, al momento del ricovero del paziente, tra quest’ultimo e la struttura sanitaria viene stipulato un contratto.

Detto contratto e qualificabile come un rapporto complesso ed atipico, che sorge nel momento in cui il paziente viene accettato all’interno della struttura sanitaria. Le prestazioni che derivano da detto contratto a carico della struttura sanitaria non solo soltanto quelle terapeutiche in senso stretto, ma comprendono anche quelle di carattere organizzativo (sicurezza delle attrezzature degli impianti, vigilanze custodia degli assistiti) nonché prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto ed alloggio).

Dalla natura contrattuale del rapporto tra struttura sanitaria e paziente, deriva che il creditore, paziente danneggiato, che agisce per il risarcimento del danno, ha l’onere di provare soltanto la fonte del proprio diritto, mentre può limitarsi ad allegare la circostanza dell’inadempimento da parte del debitore. L’applicazione di questo principio in tema di riparto dell’onere probatorio nella materia della responsabilità medica, fa si che il paziente non possa limitarsi ad allegare un qualsiasi inadempimento della struttura sanitaria, ma deve allegare un inadempimento che costituisca la causa astrattamente efficiente a produrre il danno che egli ha subito (c.d. Inadempimento qualificato).

In altri termini, il paziente dovrà fornire la prova del contratto con la struttura sanitaria e dell’aggravamento della sua patologia o dell’insorgenza di una nuova patologia nonché del nesso di causalità tra la patologia e la condotta posta in essere dai sanitari.

Dopo che il paziente avrà adempiuto all’onere probatorio, graverà sulla struttura sanitaria l’onere di provare che la prestazione professionale e stata eseguita in maniera diligente e che il danno subito dal paziente è dipeso da un evento imprevedibile e inevitabile.

Per quanto concerne la tipologia dei danni che sono liquidati a favore del creditore danneggiato, il tribunale ha evidenziato come all’interno della nozione di danno biologico sono ricompresi tutti i pregiudizi che riguardano i profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto che riguarda la sofferenza morale conseguente all’evento lesivo.

Infatti, all’interno del concetto onnicomprensivo del danno biologico sono presenti sia le sofferenze di carattere morale-soggettivo, come il dolore intimo o il turbamento dell’animo o la sofferenza morale, che non coincidono con il dolore fisico, sia gli aspetti che riguardano la parte dinamico-relazionale, come le conseguenze sulle attività della vita e sociali del danneggiato. Tutti tali aspetti, dunque, sono tenute in considerazione per determinare il grado di invalidità permanente del danneggiato.

Secondo il tribunale quindi, non è possibile risarcire separatamente ed autonomamente le sofferenze patite dal danneggiato a causa dell’evento lesivo, in quanto ciò determinerebbe una ingiustificata duplicazione del risarcimento.

Tutt’al più, il giudice potrà e dovrà tenere conto di eventuali circostanze specifiche ed eccezionali, che rendono il danno subito dal danneggiato più grave rispetto a quello subito da persone della stessa età, in sede di liquidazione del risarcimento, al fine di aumentare la somma dovuta rispetto a quella prevista dalle tabelle ordinarie.

A tale ultimo proposito, infine, il tribunale ha precisato di aderire all’impostazione già sancita dalla corte di cassazione, secondo cui le apposite tabelle elaborate dal tribunale di Milano possono avere applicazione su tutto il territorio nazionale, in quanto equi ed idonei a garantire la parità di trattamento.



