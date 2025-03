Parcheggio condominiale: limite solo se escluso l’uso agli altri

1. La vicenda: l’uso del parcheggio condominiale



Un caseggiato inserito nell’ambito di un complesso edilizio disponeva di una confinante area pubblica, scoperta e asfaltata, non censita e di fatto adibita mediante segnaletica a parcheggio condominiale. Infatti i precedenti proprietari dell’intero complesso avevano assunto oneri di urbanizzazione in cambio di una porzione di area pubblica a pertinenza dell’edificio da ristrutturare.

Tale area era comprensiva di 6 posti per auto e moto (contrassegnati da linea bianca sull’asfalto) e 8 posti auto a spina di pesce (contrassegnati da un tratto giallo sull’asfalto).

I comproprietari di un immobile ad uso abitativo facente parte del condominio, con ricorso ex artt. 1168, 1170 c.c. e 703 c.p.c., si rivolgevano al Tribunale sostenendo di aver utilizzato da circa 30 anni – quotidianamente e senza interruzioni – i posti auto nn. 1 e 7, già in uso da parte dei loro danti causa, parcheggiandovi i propri autoveicoli, così come gli altri proprietari avevano di fatto per gli altri posti auto. Tuttavia, a partire dal mese di maggio del 2024, altra condomina iniziava a posteggiare la propria autovettura al posto n. 7 senza il consenso dei ricorrenti. Inoltre, in un successivo scambio epistolare la stessa condomina, esprimendo la propria posizione anche all'amministrazione condominiale, rivendicava il proprio diritto a posteggiare la propria auto al n. 7, ritenendo che la complessiva area fosse stata "dimenticata" dal demanio. In considerazione di quanto sopra, i ricorrenti – comproprietari esercitavano l'azione di spoglio a difesa del loro possesso, fino a quel momento indisturbato, o comunque, in via subordinata, chiedevano al Tribunale di far cessare ogni molestia o turbativa apertamente posta in essere dalla condomina. Quest'ultima si costituiva in giudizio e contestava la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi idonei a legittimare l'azione di controparte. In particolare, sotto il primo profilo, la resistente riteneva che non potesse esserci un valido possesso di un bene rimasto di proprietà demaniale; inoltre evidenziava come non potesse esserci uno stabile ed effettivo "possesso" in assenza di sbarramenti, catene, cancelli o altre opere visibili idonee ad esprimere una appropriazione ed un impedimento stabile all'uso dei terzi. Infine la stessa condomina eccepiva l'insussistenza dell'animus spoliandi/turbandi, in quanto non esisteva alcun atto che potesse confermare la proprietà esclusiva dei ricorrenti, i quali mai l'avevano formalmente diffidata a parcheggiarvi la propria auto.