Marciapiede condominio: senza prova della proprietà domanda rigettata

La mancata dimostrazione, da parte del condominio attore, del diritto di proprietà sul marciapiede comporta il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 949 c.c., nonché della richiesta di risarcimento per turbative e molestie causate dal convenuto ai danni dei condomini.

riferimenti normativi: art. 1117 c.c.

precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 8606 del 11/04/2014

1. La vicenda: il diritto di proprietà sul marciapiede

Un condominio citava in giudizio il conduttore di un locale commerciale al piano terra del fabbricato per l'utilizzo improprio del marciapiede. In particolare l'attore faceva presente che nel 1970, gli originari proprietari avevano acquistato il locale con l'uso esclusivo di due distacchi verso le strade, con il vincolo di non alterarne la destinazione a marciapiede. Secondo il condominio, però, dopo decesso degli originari proprietari, il diritto d'uso sopra detto si era estinto. In ogni caso lamentava che la nuova proprietaria (erede) aveva affittato il locale a un'impresa individuale che lo utilizzava come caseificio, utilizzando il marciapiede per scopi diversi da quelli previsti, tra cui parcheggio, deposito di rifiuti e materiali di produzione, causando disturbo ai condomini. L'amministratore del condominio, incaricato dall'assemblea, aveva diffidato senza successo il convenuto a rimuovere le attrezzature dal marciapiede e a cessare le attività illegittime. Di conseguenza, il condominio, con domanda formulata ai sensi dell'art. 949 c.c., richiedeva al Tribunale di dichiarare l'estinzione del diritto d'uso sul marciapiede, di ordinare al convenuto la rimozione delle attrezzature e di ottenere il risarcimento dei danni per le molestie subite dai condomini. Il convenuto, tra l'altro, evidenziava il difetto di legittimazione attiva del condominio in ordine alla declaratoria di estinzione del diritto di uso avente ad oggetto il marciapiede e l'inammissibilità della stessa, poiché con l'atto pubblico notarile del 12 febbraio 1970, il costruttore e proprietario del fabbricato aveva indicato espressamente quali fossero le parti comuni dell'edificio, e tra di esse non vi risultava il marciapiede.

2. La questione

Chi agisce in negatoria ha soltanto l’onere di allegare e provare il titolo del proprio acquisto?