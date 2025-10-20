L’operatore Poste Italiane è incaricato di pubblico servizio?

3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite



Le Sezioni unite – dopo avere delimitato le questioni sottoposte al suo vaglio giudiziale (espresse nei seguenti termini: “Se, nell’ambito delle attività di bancoposta svolte da Poste italiane Spa, la raccolta del risparmio postale, ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti, abbia natura pubblicistica e, in caso positivo, se l’operatore di Poste italiane Spa addetto alla vendita e gestione di tali prodotti rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio”), ripercorsi i due orientamenti nomofilattici formatisi in subiecta materia, approfondito il tema concernente l’individuazione dell’ambito applicativo delle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio (da cui si giungeva alla conclusione secondo la quale “il “pubblico servizio” può essere fornito anche mediante contratti di diritto privato, quando questi sono strumenti operativi di un modulo organizzativo specificamente istituito per l’effettuazione di prestazioni di interesse pubblico, che mette a disposizione a tal fine risorse pubbliche in forza di una previsione normativa e senza obblighi di pagare un corrispettivo, che assicura il servizio agli interessati in condizioni di parità, continuità ed obbligatorietà, e che impone all’erogatore vincoli di “prezzo”, con recessività dello scopo di profitto rispetto a quello di erogazione, può affermarsi che in tale ambito rientra anche l’attività di raccolta del risparmio postale”) e, infine, analizzati i profili di disciplina dell’attività di raccolta del risparmio postale (da cui si addiveniva alla considerazione secondo la quale “l’attività di raccolta del risparmio postale costituisce prestazione di un “pubblico servizio””) – rilevavano che, nella prestazione di un pubblico servizio costituita dalla raccolta del risparmio postale, si inscrive anche l’attività dell’operatore di Poste italiane Spa addetto alla vendita e alla gestione dei relativi prodotti.

In particolare, secondo gli Ermellini, nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio postale quale attività costituente prestazione di un pubblico servizio, rientra sicuramente anche l’attività svolta da Poste italiane Spa visto che, secondo la legge (art. 5, comma 7, D.L. n. 269 del 2003), le altre fonti normative (art. 1, comma 1, lett. h), D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144) e i provvedimenti ministeriali di attuazione (art. 1, comma 1, D.M. 6 ottobre 2004 del Ministro dell’Economia e delle Finanze), per risparmio postale si intende “la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti”.

In altri termini, secondo la Suprema Corte, il ruolo svolto da Poste italiane Spa costituisce un elemento distintivo, indefettibile e tipizzante dell’attività di raccolta del risparmio postale nel modello normativo, l’attività di raccolta del risparmio postale si configura solo se vi è un’attività di “raccolta dei fondi” presso i risparmiatori effettuata specificamente ed esclusivamente da Poste italiane Spa, mediante la distribuzione dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, in guisa tale che, se l’attività di raccolta di risparmio postale è prestazione di un pubblico servizio, in questa rientra anche l’attività svolta a tal fine da Poste italiane Spa, quale “segmento” costitutivo della prima.

Ad ogni modo, sempre ad avviso dei giudici di piazza Cavour, nemmeno l’attività specificamente svolta da Poste italiane Spa può ritenersi estranea alla prestazione di un pubblico servizio perché si concretizza nella stipulazione e gestione di contratti di diritto privato questi atti negoziali, i quali costituiscono estrinsecazione di un pubblico servizio in quanto, in forza della specifica disciplina che li riguarda, sono strumenti operativi di un modulo organizzativo istituito per fornire, in condizioni di imparzialità, obbligatorietà e continuità del servizio, prestazioni di interesse pubblico il cui contenuto è regolato da provvedimenti conformativi, e con recessività dello scopo di profitto rispetto a quello di erogazione.

Del resto, ad ulteriore conferma dell’assunto appena citato, per gli Ermellini, milita pure l’ulteriore considerazione secondo la quale è pienamente in linea con questa ricostruzione anche la disciplina relativa alla remunerazione dell’attività prestata da Poste italiane Spa visto che siffatta remunerazione è posta a carico esclusivamente del soggetto emittente, e non anche dei risparmiatori, ossia su coloro che fruiscono del “servizio”, tanto più se si osserva come essa sia stata considerata alla Commissione Europea come funzionale alla compensazione di costi determinati dagli obblighi di servizio pubblico, in considerazione dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi.

Ciò posto, poi, per la Corte di legittimità, anche, e specificamente l’attività dell’operatore di Poste italiane Spa addetto alla vendita e alla gestione dei prodotti del risparmio postale, a suo avviso, costituisce prestazione di un pubblico servizio, e qualifica il medesimo come “pubblico agente” dal momento che l’attività di “raccolta dei fondi” presso i risparmiatori da parte di Poste italiane Spa, mediante la distribuzione dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, essendo elemento costitutivo dell’attività di raccolta del risparmio postale, oltre che a integrare, essa stessa, una prestazione di un pubblico servizio, e ciò in ragione del fatto che gli atti compiuti dal singolo operatore di Poste italiane Spa addetto alla vendita e alla gestione dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali integrano proprio, ed esattamente, l’attività di “raccolta dei fondi”, evidenziandosi contestualmente come non sembri essere plausibile ritenere che l’attività di tale operatore integri svolgimento di semplici mansioni di ordine o prestazione di opera meramente materiale, ossia mansioni e prestazioni il cui espletamento non è qualificabile come prestazione di un pubblico servizio a norma dell’art. 358, secondo comma, cod. pen. dato che l’operatore di Poste italiane Spa addetto alla vendita e alla gestione dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali svolge anche, e principalmente, attività di consulenza per i risparmiatori.

Egli, precisamente, osservavano sempre le Sezioni unite nella pronuncia qui in commento, ha il compito di informare i risparmiatori su contenuto e condizioni dei diversi prodotti nei quali possono essere investite le loro disponibilità, nonché di aiutarli a comprendere quali sono i prodotti finanziari per essi più convenienti, e ciò sia tra prodotti e rapporti appartenenti al “risparmio postale” ed altri prodotti e rapporti estranei a tale categoria, sia, specificamente, all’interno dei diversi prodotti nei quali si articola la “raccolta postale”, tanto più se si considera, ad esempio, che, per la diversità di condizioni economiche applicate, potrebbe essere utile chiedere il rimborso anticipato di buoni fruttiferi postali appartenenti ad una determinata serie, e reinvestire quanto così conseguito in buoni fruttiferi postali di una serie successiva.

Orbene, a questo punto della disamina, i giudici di legittimità ordinaria ritenevano necessario, per dovere di completezza, precisare pure che l’operatore di Poste italiane Spa addetto alla vendita e alla gestione dei prodotti costituenti forma di “raccolta del risparmio postale”, nella prestazione di tale attività, non riveste la qualifica di pubblico ufficiale, facendo a tal riguardo presente come siffatta questione sia stata correttamente segnalata nell’ordinanza di rimessione, perché a tale conclusione era giunta la prima delle decisioni che vengono in rilievo nel contrasto, e segnatamente, Sez. 6, n. 20118 del 08/03/2001, la quale aveva concluso che, in ragione dei “poteri certificatori esercitati”, deve riconoscersi la qualifica di pubblico ufficiale al dipendente di Poste italiane Spa quando svolge la sua attività in relazione al risparmio postale.

In realtà, a ben vedere, per la Suprema Corte, se l’unico elemento, che sembra possa essere addotto a fondamento di questa tesi, peraltro non più riproposta da nessuna successiva decisione, è costituito dalla regola di cui all’art. 7, comma 3, D.M. 6 ottobre 2004 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (“Le registrazioni contabili relative alle operazioni effettuate a valere sui libretti cartacei e dematerializzati fanno prova nei rapporti fra Poste italiane Spa e titolare fino a querela di falso ed è nullo ogni patto contrario. In caso di discordanza tra le registrazioni contabili e le annotazioni sui libretti cartacei, prevalgono le scritture contabili”), tuttavia, questa disciplina non solo è relativa esclusivamente ai libretti di risparmio postale, ma prevede un’attestazione la cui efficacia di prova è limitata alle parti del rapporto, ossia a Poste italiane Spa e al titolare del libretto.

Tal che se ne faceva discendere come debba escludersi che l’operatore di Poste italiane Spa, addetto alla vendita e alla gestione dei prodotti costituenti forma di “raccolta del risparmio postale”, nella prestazione di tale attività, si avvalga di “poteri certificativi”, come richiesto dall’art. 357, secondo comma, cod. pen.

Le Sezioni unite, di conseguenza, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, enunciavano i seguenti principi di diritto:

“L’attività di raccolta del risparmio postale, ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste italiane Spa per conto della Cassa depositi e prestiti, costituisce prestazione di un pubblico servizio”.

“L’operatore di Poste italiane Spa addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale, e segnatamente da libretti di risparmio postale e da buoni postali fruttiferi, nello svolgimento di tale attività, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio”.