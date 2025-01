I nuovi “Diritti di Accesso”: differenze tra accesso semplice e civico

Il presente lavoro di tesi si pone l’obiettivo di analizzare i c.d. “Diritti di Accesso” ai documenti amministrativi, istituto giuridico di notevole impatto sociale che regola il rapporto intercorrente tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, con la doppia funzione di consentire sia al privato il rilascio di documenti altrimenti disponibili soltanto al soggetto pubblico, sia di garantire una maggiore trasparenza in termini di efficacia ed efficienza della attività amministrativa che l’ente pubblico deve garantire ai singoli utenti. Per approfondire, puoi consultare la nostra Guida normativa per l’Amministrazione Locale

1. Le tre tipologie di diritti di accesso post Riforma

Dalla panoramica che emerge dall’excursus normativo post Riforma, si può notare come sia cambiato il diritto di accesso[1] nel corso degli anni, infatti si evidenzia l’esistenza di tre tipologie di diritto di accesso (si parla, a riguardo, di “diritti di accesso”): l’accesso documentale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/90, l’accesso civico semplice previsto dal comma 1 dell’art 5 del D.Lgs. 33/2013 e l’accesso civico generalizzato previsto dal comma 2 dell’art 5 del D.Lgs. 97/2016.

Per avere un quadro più completo, è necessario sottolineare le differenze tra

diritto di accesso documentale e diritto di accesso civico semplice e generalizzato: nel diritto di accesso documentale, può richiedere l’accesso soltanto colui che abbia “un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento al quale si richiede l’accesso”, invece nella seconda tipologia di diritto di accesso “chiunque” può richiedere di accedere ai documenti amministrativi;

nell’accesso documentale, il richiedente ha l’obbligo di motivazione per poter fare l’istanza, mentre nell’accesso civico non è previsto alcun obbligo di motivazione;

il diritto di accesso civico viene anche utilizzato per un maggior controllo sull’operato della pubblica amministrazione, ciò che invece non accade nell’accesso classico;

per quanto riguarda il procedimento in seguito al mancato accesso a favore del richiedente, nell’accesso civico, nei casi di diniego parziale o totale o in caso di mancata risposta dopo 30 giorni, il cittadino può presentare l’istanza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide entro 20 giorni dalla presentazione della domanda di riesame con un provvedimento motivato, invece nell’accesso classico si forma il silenzio rigetto dopo i 30 giorni. Posto ciò, si può concludere dicendo che i diritti di accesso citati coesistono fra loro, seppur con procedure e norme di base tra loro diverse, considerato che la normativa posta alla base dei diritti di accesso mira a garantire la trasparenza e la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa ed è volta a tutelare la riservatezza e i diritti dei soggetti coinvolti. Per approfondire, puoi consultare la nostra Guida normativa per l’Amministrazione Locale

FORMATO CARTACEO Guida normativa per l’Amministrazione Locale La Guida Normativa prevede ben 4 volumi suddivisi per temi:• ORDINAMENTO ISTITUZIONALE• SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI PUBBLICI LOCALI• SERVIZI ALLA PERSONA• SERVIZI AL TERRITORIO Più un quinto volume con Indice Analitico.In questo modo l’opera si propone come una vera e propria enciclopedia, un manuale pronto all’uso e alla consultazione per tutta l’Amministrazione degli Enti Locali, utilizzabile da più uffici e responsabili.Quest’anno, una grande novità.La Guida è interrogabile tramite chatbot. L’utente potrà porre con grande facilità le domande ed avere le risposte dall’intelligenza artificiale generativa che trarrà le informazioni dal data set autoriale della guida. Le risposte sono suffragate dalle sorgenti che vengono rese visibili. SCOPRI COME INTERROGARE LA GUIDA NORMATIVA 2025Clicca qui per il video tutorialAUTORITIZIANO AMOROSIDirigente del Comune dell’AquilaANTONIO AVITABILEgià Dirigente del Comune di PratoMASSIMO BALDUCCIGià Docente di auditing e controlling UniFI, Full professor di Organization Theory European Institute of Public Administration Maastricht Docente stabile di European Public Management SNAMAURO BELLESIADirigente Ragioneria e Servizi finanziari del Comune di Vicenza PubblicistaPIERFRANCESCO BERNACCHIPresidente della Fondazione Nazionale “Carlo Collodi”SALVIO BIANCARDIFunzionario del Comune di Verona Autore di pubblicazioni e docente in corsi di formazioneAGOSTINO BULTRINIAvvocato, Responsabile ANCI Dipartimento Politiche per il personale e Relazioni sindacali dei ComuniRENZO CALVIGIONIEsperto e docente ANUSCAALESSANDRO CECCHIAvvocato in FirenzeMARCO CESCONFunzionario apicale di E.Q. AOO BIMdigitalPA – Consorzio di Comuni B.I.M. Piave TrevisoPAOLA CINQUEFunzionario Esperto Amministrativo della Regione AbruzzoLUIGI COSCOAvvocato Segretario comunale emeritoGIUSEPPINA CRISTOFAROAvvocato Funzionario Ministero della SaluteMARIO D’ANTINOPresidente emerito della Corte dei conti Avvocato – Revisore legale – Arbitro CONSOBFRANCESCO DELFINOEsperto di finanza e contabilità pubblica Componente Commissione Arconet-MEFCESARE DI BATTISTAFunzionario del Comune dell’AquilaSTEFANIA DOTAVice Segretario Generale ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni ItalianiSIMONE FINIgià Dirigente amministrativo Direttore di struttura dipartimentale di Azienda sanitaria pubblicaDANIELE FORMICONIResponsabile ANCI Area Riforme Istituzionali, Piccoli Comuni, Montagna, Associazionismo, Status Amministratori localiFILIPPO FOTIgià Dirigente dei Servizi Sociali e Immigrazione dei Comuni di Firenze e PratoSTEFANIA GIAMPIETROAvvocato in Roma e LuganoEMILIO GIUGGIOLIResponsabile P.O. Servizio gestioni previdenziali e contabilità del personale – Comune di Siena – Formatore in materia previdenzialeROMANO MINARDIEsperto ANUSCAGIACOMO MURACAAvvocato in FirenzeGIULIO NARDISegretario generale del Comune di CarraraDANIELE NARDUCCIEsperto di promozione ed organizzazione turistica Direttore emerito della Fondazione Nazionale “Carlo Collodi”RICCARDO NARDUCCIDirettore della Guida Normativa per l’Amministrazione locale Dottore Commercialista – Revisore contabile – Consulente ANCIANDREA NATALIAvvocato Cassazionista in Montecatini Terme Mediatore professionista ex art. 18 DM 180/2010MASSIMO NUTINIgià Dirigente del Comune di Prato Consulente Commissione Scuola ANCIPAOLO PADOINgià Prefetto di Firenze – Presidente dell’Opera Medicea LaurenzianaLORENZO PAOLIArchitetto – Dirigente del Comune di Scandicci Consulente ANCIDANIELA PARADISIDirigente del Ministero dello Sviluppo Economico a r.FRANCO PELLICCIAvvocato Segretario generale provinciale emeritoDOMENICO PENNONEGiornalista professionistaALBERTO PONTIAvvocato in Triuggio (MB)ANTONIO RAGONESIResponsabile ANCI Area Relazioni Internazionali, Sicurezza, Legalità e Diritti Civili, Territorio e Infrastrutture, Ambiente e Protezione CivileALESSANDRO ROTADirigente del Servizio attività e rapporti istituzionali del Consiglio regionale del VenetoNEREO TESCAROLISegretario generale comunale emerito Consulente legaleSTEFANIA TESCAROLIAvvocato in RovigoLEILA TESSAROLOAvvocato Funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri Direttore della Rivista giuridica online “Diritto dei servizi pubblici”SILVIA VIVIANIArchitetto – Assessore all’Urbanistica del Comune di LivornoCHIARA ZAMBELLIAvvocato in VeneziaDAVIDE ZENTIDirigente ARTEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Regio Autori Vari | Maggioli Editore 2025 395.00 € Scopri di più

2. Accesso agli atti e nuove forme di accesso civico

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce il principale mezzo per conseguire la trasparenza. Esso era inizialmente disciplinato in via esclusiva dagli artt. 22 ss. della L. 241/1990. In tale testo contesto normativo, l’accesso è considerato come il principale mezzo attraverso cui garantire la salvaguardia di specifiche situazioni giuridicamente tutelate, ma non anche uno strumento preordinato ad un controllo generalizzato dell’operato delle PP.AA. (art. 24, co. 3, L. 241/1990). La L. 241/1990 prevede, infatti, due diverse tipologie di accesso: quello endoprocedimentale e quello esoprocedimentale. L’accesso partecipativo o endoprocedimentale è disciplinato dall’art. 10, comma 1, lett. a), L. 241/1990, e consiste nel diritto di «prendere visione degli atti del procedimento», riconosciuto ai soggetti di cui agli artt. 7 e 9, ossia a quelli cui deve essere comunicato l’avvio del procedimento e a quelli che hanno la facoltà di intervenirvi. Il diritto di accesso[2] ai documenti amministrativi è disciplinato anche dagli artt. 22 ss. della L. 241/1990 – oltre che dal D.P.R. 184/2006 –, ove lo stesso è riconosciuto ai «soggetti privati», compresi «quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» (art. 22, comma 1, lett. b).

I soggetti portatori delle situazioni giuridiche soggettive citate possono presentare richiesta di accesso, che si sostanzia nella richiesta di visione o di estrazione copia dei documenti collegati all’interesse dei titolari richiedenti.

Il diritto di accesso può essere esercitato sia in via informale che in via formale.

«Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati» (art. 5, comma 1 D.P.R. 184/2006) – ovvero quei «soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza» (art. 22, comma 1, L. 241) – «il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente» (art. 5, comma 1, D.P.R. 184/2006).

Nel caso in cui siano presenti soggetti controinteressati, l’istanza di accesso[3] potrà essere presentata soltanto in via formale, attraverso istanza motivata rivolta alla «autorità competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente» (art. 2,co.2,D.P.R.184/2006).

3. Responsabile Unico del Procedimento

Il responsabile del procedimento di accesso è «il funzionario preposto all’unità organizzativa o altro dipendente addetto all’unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente» (art. 6, D.P.R. 184/2006).

Nel caso in cui l’Ente ravvisi, sulla base del documento di cui si richiede l’accesso e degli atti e documenti da questi richiamati (artt. 3 e 7, co. 2, D.P.R. 184/2006), la presenza di soggetti controinteressati, «è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione» (art. 3, D.P.R. 184/2006), così da consentire loro, «entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione», di «presentare una motivata opposizione […] alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta» (art. 3, D.P.R. 184/2006); quest’ultima – sulla quale l’ente dovrà decidere nel termine di trenta giorni, decorsi inutilmente i quali la stessa si intenderà respinta (art. 25, co. 4, L. 241/1990) – potrà essere accolta (art. 7, D.P.R. 184/2006), rifiutata, limitata o differita (art. 9, D.P.R. 184/2006).

L’istanza di accesso potrà essere presentata solo dai soggetti legittimati ex art. 22, L.241/1990 – legittimazione che dovrà essere dimostrata attraverso la motivazione della istanza relativa –, che richiedano documenti collegati alla situazione giuridica soggettiva dell’istante, dimostrando anche tale collegamento attraverso la motivazione della richiesta di ostensione.



Potrebbero interessarti anche: Il RUP, responsabile unico del procedimento. Inquadramento normativo e funzioni

Accesso civico garantito per dati e CV di membri commissione locale

La disciplina in materia di accesso. Accesso documentale e accesso civico

4. Limiti ai diritti di accesso

Il diritto di accesso conosce dei limiti, disciplinati dall’art. 24, L. 241/1990.

Nel caso di accoglimento, il relativo atto recherà «l’indicazione dell’ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia» (art. 7, D.P.R. 184/2006) e «il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura» (art. 25, L. 241/1990 e art. 7,D.P.R.184/2006).

La richiesta di accesso[4] può poi essere negata o differita e «il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all’articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere o proposta. Il differimento dell’accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. 3. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata» (art. 7, D.P.R. 184/2006).

Avverso il provvedimento di differimento o di diniego (anche tacito) della richiesta di accesso, si può presentare ricorso al T.a.r., nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del diniego o dalla formazione del silenzio rifiuto (art. 25, co.4,L.241/1990).

Avverso il diniego o il differimento della richiesta di accesso è possibile altresì presentare ricorso amministrativo alla Commissione per l’accesso, nel termine di 30 giorni, ai sensi dell’art. 12, D.P.R. 184/2006.

Il diritto di accesso civico si affianca al tradizionale istituto dell’accesso documentale ed ha il fine di consentire un controllo diffuso da parte dei cittadini sull’operato delle PP.AA. e degli altri soggetti obbligati all’adozione delle misure di trasparenza e pubblicità. L’istituto è disciplinato dall’art. 5, co. 1, D.Lgs. 33/2013, che riconosce in capo a chiunque il diritto di richiedere l’accesso non soltanto a documenti, ma anche a informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il diritto di accesso civico ‘semplice’ è riconosciuto a chiunque e ha ad oggetto i soli dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. La relativa richiesta, nella quale devono essere identificati i dati, le informazioni o i documenti richiesti è presentata mediante una istanza non motivata rivolta alla PEC del RPCT. In seguito alla presentazione dell’istanza l’ente sarà tenuto a pubblicare sul sito, nel termine di trenta giorni dalla richiesta, «i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta.

5. Accesso civico generalizzato

Il D.Lgs. 97/2016 ha introdotto il nuovo istituto che l’ANAC ha denominato ‘accesso civico generalizzato’, il quale può essere esercitato da chiunque e ha ad oggetto i dati e i documenti «detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, co. 2, D.Lgs. 33/2013).

Il diritto di accesso civico generalizzato è esercitato attraverso la presentazione di una istanza non necessariamente motivata e deve identificare i dati ed i documenti richiesti. Essa è trasmessa – anche per via telematica – alternativamente: «all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti» o alla PEC dell’ente di riferimento. Nel caso in cui l’ente individui eventuali controinteressati ai sensi dell’art. 5 bis, co. 2, esso dovrà comunicare agli stessi la richiesta di accesso, i quali potranno presentare motivata opposizione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, nel corso dei quali il termine per la conclusione del procedimento è sospeso. Decorso tale lasso temporale l’Ente sarà tenuto a provvedere circa la richiesta. Il procedimento di accesso civico «deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati» (art.5, co. 6).

6. Casi di diniego dell’accesso

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso[5] o di mancata risposta entro il termine indicato all’art. 5, comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.