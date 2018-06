Nuovi funzionari, per scorrimento graduatorie, al Ministero della Giustizia

Nuove assunzioni di funzionari al Ministero della Giustizia

Scorrimento graduatorie

Proseguono le assunzioni di personale amministrativo presso il Ministero della Giustizia. Ci si riferisce, in particolare, alla procedura in corso per l’assunzione di 200 funzionari giudiziari, per cui è stato pubblicato avviso in Gazzetta Ufficiale, Concorsi ed esami, n. 40 del 22 maggio 2018.

Facendo seguito ad ulteriore avviso del 25 maggio 2018, il Ministero della Giustizia – si legge nel suo comunicato dell’11 giugno 2018 – informa che il 19 giugno 2018 sono convocati presso la sede del Ministero medesimo (via Arenula 70 – Roma):

alle ore 8,30 i candidati assegnati dalla Commissione RIPAM per l’attuazione del progetto RIPAM – AG7/ A, concorso pubblico per il reclutamento di 27 istruttori direttivi amministrativi , profilo professionale D1, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2012, n. 71;

i candidati assegnati dalla Commissione RIPAM per l’attuazione del progetto RIPAM – AG7/ A, concorso pubblico per il reclutamento di , profilo professionale D1, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2012, n. 71; alle ore 10 i candidati assegnati dalla Commissione RIPAM per l’attuazione del progetto RIPAM – AG8/P, concorso pubblico per esami a 130 posti di funzionari amministrativi, categoria D, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2014 n. 20.

Si rammenta che, in sede di convocazione, è necessario esibire un valido documento di riconoscimento ed il codice fiscale.

