Novità scuole primaria e medie: divieto smartphone e reintroduzione diario

1. Divieto di impiegare gli smartphone nelle scuole



La circolare fa riferimento a studi internazionali, i quali hanno rilevato la correlazione fra l’utilizzo del cellulare in classe, finanche a finalità educativa e didattica, e il livello degli apprendimenti degli studenti. Il rapporto Unesco del 2023 evidenzia che i dati delle valutazioni internazionali su larga scala, come quelli forniti dal programma per la valutazione internazionale degli studenti, sottolinea un nesso negativo tra l’uso eccessivo dei devices e il rendimento degli alunni. Viene riportato che in 14 paesi è stato riscontrato che la vicinanza a un mobile distrae gli studenti provocando un impatto negativo sull’apprendimento. Il rapporto Ocse Pisa 2022 evidenzia come gli smartphone rappresentino fonte di distrazione per gli alunni che lo impiegano con maggior frequenza a scuola, facendo scendere il livello di attenzione, in specie nel corso delle lezioni di matematica, così mettendo a rischio il rendimento nella materia. Inoltre, è stato rilevato che l’utilizzo continuo degli smartphone fin dall’infanzia e nella preadolescenza incide in modo negativo sullo sviluppo cognitivo determinando, tra le altre cose, perdita di concentrazione e di memoria, diminuzione della capacità dialettica, di spirito critico e adattabilità. Ulteriori analisi hanno comprovato una implementazione preoccupante, anche nel nostro stato, di minori affetti dalla sindrome della Hikikomori, ovvero il fenomeno dell’isolamento sociale volontario il quale comporta il ritiro dei ragazzi nel chiuso delle proprie abitazioni rinunciando ai rapporti col mondo esterno. In base a dette evidenze, a tutela dello sviluppo dell’individuo degli apprendimenti, il Ministro ha disposto il divieto di impiego in classe dello smartphone, finanche a scopi educativi e didattici, per gli alunni della scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado, eccettuate le ipotesi ove il medesimo sia previsto dal piano indicativo individualizzato ovvero dal piano didattico personalizzato, quale supporto agli alunni con disabilità ovvero con disturbi specifici di apprendimento, o comunque per documentate condizioni personali. Al contrario, potranno essere utilizzati, per fini didattici, ulteriori device, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti. Restano fermi, per l’effetto, il ricorso alla didattica digitale e alla relativa valorizzazione, come l’impegno a rendere edotti gli alunni sul corretto ed equilibrato impiego delle nuove tecnologie, degli smartphone, dei social, e sui relativi rischi. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione dovranno provvedere ad aggiornare i propri regolamenti e il patto di corresponsabilità educativa, anche prevedendo, nella scuola secondaria di primo grado, sanzioni disciplinari per gli alunni che dovessero contravvenire al divieto di impiego in classe dello smartphone.

Potrebbe interessarti anche: Novità scuole: provvedimenti su condotta e filiera tecnologico-professionale