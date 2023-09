Novità scuole: provvedimenti su condotta e filiera tecnologico-professionale

Nutrita di provvedimenti e novità è stata la riunione del Consiglio dei ministri di lunedì 18 settembre 2023: oltre alla delibera su alcune integrazioni al d.l. per il rafforzamento economico del Mezzogiorno, relative al contrasto all’immigrazione illegale, e il d.d.l. recante novità in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del c.d.s., è stato votato in esame definitivo il d.d.l. sulla formazione e valutazione del comportamento scolastico e l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.