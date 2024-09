Novelle Nordio: ritocchi al procedimento in camera di consiglio alla Suprema Corte

Il profluvio novellistico delle riforme attuate dal guardasigilli Carlo Nordio non si arresta con l’ultima imponente riforma sostanziale e processuale, nota per l’abrogazione del delitto di abuso d’ufficio ex articolo 323[1] c.p.

Le recentissime disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport[2], offrono un quadro di riferimento compiuto sugli interventi di accelerazione del giudizio di cassazione per la trattazione orale e i motivi aggiunti, introducendo termini più ridotti.

La pubblicazione in Gazzetta ufficiale, serie generale nr.194, del 20 agosto 2024 della legge 8 agosto 2024, nr.120, recante conversione in legge con modificazioni del decreto legge 29 giugno 2024, nr.89 ed entrata in vigore il 21 agosto ultimo scorso, sancisce modifiche consistenti al Codice di procedura penale con particolare riferimento al versante del giudizio di legittimità. Essa presenta aspetti innovativi che non possono essere ignorati dall’operatore pratico e dallo studioso del processo penale. Per avere un quadro unitario delle diverse riforme che si sono susseguite nel tempo, si consiglia il seguente volume: Le riforme della giustizia penale

1. Ritocchi al Codice di procedura penale

La legge in disamina novella gli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale[3] nell’ambito del giudizio di cassazione, funzionali a garantire maggiore efficienza del procedimento penale per il tramite di una revisione dei tempi e delle modalità previste per le richieste di trattazione orale del ricorso. La relazione illustrativa di accompagnamento alla legge è chiara sul punto.

Le modifiche sono legate all’applicazione della nuova disciplina del procedimento di legittimità introdotta dalla riforma Cartabia (decreto legislativo nr.150 del 2022)[4] che ha previsto il ricorso al rito cartolare, per le impugnazioni proposte all’indomani della data del 30 giugno 2024. In particolare, l’articolo 35, comma1, lettera a) del decreto legislativo 150 cit., è intervenuto sulla forma del giudizio di legittimità, stabilendo che la trattazione dei ricorsi innanzi alla Suprema Corte avviene ordinariamente in camera di consiglio, con contraddittorio scritto e senza intervento delle parti, ex articolo 611 comma 1 c.p.p.; è fatta salva la facoltà del procuratore generale e dei difensori, di richiedere la trattazione del ricorso in pubblica udienza ovvero con procedimento camerale partecipato dalle parti.

Volendo approfondire, il comma 1-bis dell’articolo 611 c.p.p. stabilisce che il P.G. e i difensori possono richiedere la trattazione in pubblica udienza, dei ricorsi contro le sentenze pronunciate in dibattimento, o nel giudizio abbreviato, e la trattazione camerale con la partecipazione delle parti[5] dei ricorsi, per i quali la legge prevede la trattazione camerale ex articolo 127[6] c.p.p., ovvero dei ricorsi avverso le sentenze di appello pronunciate col rito camerale non partecipato ex articolo 598-bis[7] c.p.p. tranne che, in quest’ultimo caso, l’appello abbia avuto per oggetto solo la specie o la misura della pena, anche con riferimento alla comparazione tra circostanze, l’applicabilità delle attenuanti generiche, di pene sostitutive, delle sospensioni condizionale o della non menzione.

Il comma 1 modifica l’articolo 610[8] del Codice di procedura penale al comma 5, per coordinare la disciplina recata dalla riforma citata del procedimento di cassazione con le disposizioni regolatrici tempi e contenuti dell’avviso di fissazione dell’udienza. Precisamente si è previsto quanto qui di seguito riportato.

L’avviso al P.G. e ai difensori, cui la cancelleria deve provvedere almeno 30 giorni prima dell’udienza, deve contenere l’avvertimento che il ricorso sarà deciso cameralmente senza la presenza delle parti; salvo quanto previsto dall’articolo 611, comma 1-bis, lettera a)[9] c.p.p.. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127[10] c.p.p., ossia cameralmente con la partecipazione delle parti, il termine per l’avviso è ridotto ad almeno 20 giorni prima dell’udienza[11].

Il comma 2 novella l’articolo 611 c.p.p. sul procedimento in camera di consiglio. Lo novella nelle lettere di cui alle lettere a), b) e c) di cui la fattispecie processuale è composta. La lettera a) interviene sul comma 1 dell’articolo 611 c.p.p. differenziando i termini del procedimento a seconda che la trattazione avvenga cameralmente senza la partecipazione delle parti, ovvero in forme partecipate ex articolo 127[12] c.p.p.. In ipotesi di trattazione camerale senza la partecipazione delle parti rimane ferma la previgente disciplina in virtù della quale fino a 15 giorni prima dell’udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a 5 giorni prima, memorie di replica. Nell’ipotesi camerale partecipata viene previsto che il termine per la presentazione di nuovi motivi e memorie sia ridotto da 15 a 10 giorni e quello per le memorie di replica da 5 a 3 giorni.

La novella prosegue incidendo sulla lettera b) modificatrice del comma 1-ter dell’articolo 611 c.p.p. in tema di termine per la presentazione da parte del P.G. e dei difensori della richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza o cameralmente, con la partecipazione delle parti a mente del pluricitato articolo 127 c.p.p..

Il termine che previgeva, fissato in 10 giorni dalla ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza, è sostituito dal perentorio termine di almeno 25 giorni prima dell’udienza, ovvero di 15 giorni nel caso di udienza camerale, con la partecipazione delle parti ai sensi dell’articolo 127 c.p.p. pluricitato. La novella con la lettera c) abroga il comma 1-quinquies in quanto le previsioni in esso contenute constano assorbite dalle introdotte modifiche.

Il secondo capoverso del novellato articolo reca una disposizione transitoria in virtù della quale le disposizioni precedentemente illustrate si applicano ai ricorsi proposti solo dopo il 30 giugno 2024[13]. Per avere un quadro unitario delle diverse riforme che si sono susseguite nel tempo, si consiglia il seguente volume: Le riforme della giustizia penale

2. Osservazioni conclusive

Come emerge agevolmente da quanto si è detto negli spazi superiori, la, meglio sarebbe dire le riforme Nordio, così come entrate in vigore lo scorso 25 agosto, non esauriscono i loro effetti e non promanano i loro riflessi nella novellazione del Codice penale e di procedura penale contenuti nella legge di novella[14].

Invero la novella Nordio, nelle sue plurime articolazioni, non si è fermata alla legge entrata in vigore il 25 agosto, ma è andata oltre. Ad esempio ha introdotto il nuovo articolo 314-bis[15] del Codice penale per effetto del decreto legge nr.92 del 2024, di poi convertito in legge nr.112 del medesimo anno e riguardante fatti di peculato distrattivo, aventi ad oggetto denaro o cose mobili.

I ritocchi alla disciplina del giudizio penale di cassazione ex articoli 610 e 611 c.p.p. oggetto delle presente trattazione, ineriscono alle richieste di trattazione orale del ricorso presso la Suprema Corte di legittimità. In buona sostanza ciò che si è fatto nella sezione che precede è illustrare le modifiche introdotte in sede di conversione dalla legge nr.120 del 2024. È un intervento legato all’applicazione della nuova disciplina del procedimento penale di legittimità introdotto dalla riforma Cartabia[16].

Il testo novellato qui presentato ha in estrema sintesi stabilizzato il ricorso al rito cartolare per le impugnazioni proposte all’indomani del 30 giugno 2024. All’apparenza sono minuscoli ritocchi al Codice di procedura penale nel procedimento in camera di consiglio innanzi alla suprema Corte; ciò nondimeno non vi è dubbio che il P.N.N.R. interviene in termini consistenti sulla tempistica processuale penale ritenendo di dover configurare un processo penale celere, rispettoso delle garanzie dei soggetti coinvolti e connotato da efficienza e efficacia.

La novella degli articoli 610 e 611 c.p.p., in vigore dal 21 agosto di quest’anno, attinge gli atti preliminari e il procedimento dinnanzi alla suprema Corte. La Corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Questa è la regola processuale per i giudizi di legittimità. Se non è diversamente stabilito e in deroga da quanto previsto dal citato più volte articolo 127 c.p.p., la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del P.G. e sulle memorie senza la partecipazione delle parti.

Sotto il versante strettamente processuale in ordine al ricorso per Cassazione, ciò che deve essere evidenziato senz’altro è che la Corte, se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti, con l’avviso di fissazione della nuova udienza.

In termini concreti e forme conclusive può ben dirsi che il viatico processuale tracciato dall’articolo 11 della legge di conversione 120 cit. in tema di modifiche al Codice di procedura penale per l’efficienza del procedimento penale ha delle ricadute, per così dire, rivoluzionarie sugli atti preliminari e sul procedimento del giudizio innanzi alla suprema Corte di Cassazione. Tali innovazioni con le loro ricadute sui disaminati nuovi articoli 610 e 611 c.p.p. sortiranno senz’altro, lo studioso avvenuto ne è sicuro, un effetto contrattivo dei tempi inerenti al giudizio di legittimità penale innanzi al Supremo consesso.

