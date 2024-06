Nesso teleologico: quando si configura l’aggravante?

1. La questione: configurabilità aggravante



Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, all’esito di giudizio abbreviato, condannava l’imputato alla pena dì anni uno e mesi sei di reclusione ed E. 400,00 di multa, in ordine ai reati di furto (aggravato dal nesso teleologico) e di indebito utilizzo di carte di credito, riconoscendogli al contempo le attenuanti generiche, ritenute equivalenti all’aggravante di cui all’art. 61, n. 2, cod. pen..

A sua volta, la Corte di Appello di Roma parzialmente riformava la sentenza di primo grado, ritenendo prevalenti le generiche sull’aggravante e rideterminando la pena in anni uno, mesi quattro di reclusione ed E. 300,00 di multa.

Orbene, avverso quest'ultima decisione la difesa dell'accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costei deduceva vizio di motivazione, in relazione all'art. 61, n. 2, cod. pen., sostenendo che non avrebbe potuto configurarsi il nesso teleologico tra reati in quanto l'imputato, solo dopo la commissione del furto, si accorgeva della presenza, all'interno del portafogli, della carta di debito e dei codici pin annotati sui foglietti e solo in quel momento programmava il reato previsto dall'art. 493-ter cod. pen..