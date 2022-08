Nello stalking rilevano anche le minacce indirette

Qui la sentenza: Corte di Cassazione -sez. V penale- sentenza n. 26456 del 9-06-2022

Indice

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 612-bis)

1. La questione

All’imputato era contestato il delitto di atti persecutori per avere molestato una persona, sia tramite messaggio sul sociale network Facebook, che contattando una sua amica mediante messaggi vocali e di testo su Whatsapp.

La persona accusata veniva assolta da tale imputazione sull’assunto in base al quale la condotta contestata si sarebbe risolta in un unico atto, consistito nel mettere un like ad una foto postata sui social network dalla ragazza.

Avverso tale pronuncia assolutoria veniva proposto ricorso per Cassazione dal difensore della parte civile.

Potrebbero interessarti anche:

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Nell’accogliere il suddetto ricorso, gli Ermellini osservavano come la pronuncia impugnata fosse da censurare in sede di legittimità per avere espunto, dal novero delle condotte da considerarsi rilevanti ai sensi dell’art. 612-bis cod. pen., anche quelle indirette.

I giudici di piazza Cavour, infatti, facevano presente come la giurisprudenza di legittimità sia invece consolidata nell’assegnare rilevanza, ai fini della integrazione della condotta tipica prevista dall’art. 612-bis cod. pen., anche alle molestie c.d. “indirette“, essendo stato affermato che possono rilevare anche comunicazioni di carattere molesto o minatorio dirette a destinatari diversi dalla persona offesa ma a quest’ultima legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l’agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (arg. da Sez. 5, n. 8919 del 16/02/2021)

In particolare, è stato postulato che l’evento, consistente nell’alterazione delle abitudini di vita o nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa, deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso, nell’ambito della quale possono assumere rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti contro la persona offesa (Sez. 6 n. 8050 del 12/01/2021, che ha ritenuto legittima la valutazione non solo delle minacce o molestie rivolte alla persona offesa dall’imputato, ma anche le minacce e le denunce calunniose proposte nei confronti del marito e del padre della persona offesa, in quanto si inserivano nell’unitaria condotta persecutoria; sul tema delle molestie indirette si veda anche Sez. 5, n. 323 del 14/10/2021).

Il provvedimento impugnato, pertanto, era annullato con rinvio, limitatamente agli effetti civili, al giudice civile competente per valore in grado di appello cui si rimetteva altresì anche la liquidazione delle spese tra le parti del giudizio di legittimità.

3. Conclusioni

La Cassazione, nella pronuncia qui in commento, chiarisce, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che anche le minacce indirette possono rilevare ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. purché esse dirette a destinatari diversi dalla persona offesa, riguardino comunque persone a quest’ultima legate da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l’agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

Ove si verifichi una situazione di questo genere, è dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, intraprendere una linea difensiva volta a sostenere l’insussistenza di questo illecito penale solo perché le minacce sono indirette.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.

Volume consigliato

IL REATO DI STALKING Questo e-book si propone di fornire un’analisi chiara e completa del delitto di stalking (art. 612-bis c.p.) ad un decennio dalla sua introduzione nel nostro sistema penale ad opera della legge n. 11 del 23 febbraio 2009. La fattispecie delittuosa in esame appare oltremodo complessa nella sua struttura e non sempre di pronta ed immediata comprensione, nonostante di tale reato si dibatta a più livelli (politico, sociale, giornalistico) ed in molteplici sedi. Tale lavoro, dunque, si prefigge di fornire un testo esplicativo di facile consultazione e di adeguato approfondimento, diretto non soltanto ed esclusivamente all’operatore di diritto, per rendere più chiaro il quadro giuridico di riferimento. L’opera è completata ed arricchita non soltanto con il testo delle norme di riferimento, ma anche con il richiamo ai più rilevanti orientamenti della Corte di Cassazione formatisi sul punto. Paolo Emilio De Simone

Magistrato dal 1998, dal 2006 è in servizio presso la prima sezione penale del Tribunale di Roma, specializzata nella trattazione dei reati contro le fasce deboli (stalking, maltrattamenti, violenza sessuale, sequestro, ecc.); in precedenza ha svolto le sue funzioni presso il Tribunale di Castrovillari, presso la Corte di Appello di Catanzaro, nonché presso il Tribunale del Riesame di Roma. Nel biennio 2007/08 è stato anche componente del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma previsto dalla legge costituzionale n. 01/89. Dal 2016 è inserito nell’albo dei docenti della Scuola Superiore della Magistratura, ed è stato nominato componente titolare della Commissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma per le sessioni 2009 e 2016. Dal 2008 è autore di numerose pubblicazioni, sia in materia penale che civile, per diverse case editrici. Paolo Emilio De Simone, 2020, Maggioli Editore 11.90 € 10.12 €

Diventa autore di Diritto.it Scopri di più!

© RIPRODUZIONE RISERVATA