Mutamento di giurisprudenza: “nuovo elemento” per preclusione giudicato esecutivo

2. La soluzione adottata dalla Cassazione



La Suprema Corte riteneva il ricorso summenzionato fondato.

In particolare, gli Ermellini – dopo avere fatto presente che, in tema di incidente di esecuzione, l’art. 666, comma 2, c.p.p., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l’istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengono dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016) e, pertanto, il provvedimento del giudice dell’esecuzione divenuto definitivo preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum non già in maniera assoluta e definitiva, ma rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto (o nuove questioni giuridiche), per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto nella precedente decisione – osservavano che il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite, adottata sulla base di un’interpretazione conforme a principi costituzionali o sovranazionali, integra un “nuovo elemento” di diritto idoneo a superare la preclusione del c.d. giudicato esecutivo (Sez. 1, n. 30569 del 07/03/2019), deducendo al contempo che siffatta soluzione discende dall’obbligo del giudice nazionale di interpretare la normativa interna in senso conforme alle previsioni della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, nel significato ad esse attribuito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo il principio di legalità, sancito, in materia penale, dall’art. 7 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

Il Supremo Consesso, di conseguenza, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, annullava l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, alla luce dei nuovi criteri di valutazione della domanda risarcitoria fissati dalla suindicata sentenza delle Sezioni Unite, sicché il giudice di rinvio avrebbe dovuto affermare il principio di diritto in base al quale intende decidere e provvedere di conseguenza.