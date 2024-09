Morte dell’imputato prima della sentenza definitiva: revoca delle statuizioni civili

3. La decisione della Cassazione



Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione ha ripreso un consolidato principio di diritto che ribadisce la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale al momento della morte dell’imputato.

La conseguenza è che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate ex lege senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale.

In tale ipotesi, è preclusa agli eredi dell’imputato la possibilità di impugnare, in luogo del de cuius, le suddette statuizioni, non potendo essi avvalersi del disposto di cui all’art. 574 cod. proc. pen. (il quale riserva la possibilità di impugnazione al solo imputato), e neppure potendo trovare applicazione in loro favore l’art. 578 cod. proc. pen., riferendosi questo soltanto all’eventualità di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione.

La Corte chiarisce che tale disciplina non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, lasciando essa aperta la possibilità per gli eredi dell’imputato di far comunque valere le proprie ragioni in sede civilistica, ove in tale sede venga rinnovata la pretesa risarcitoria da parte dei danneggiati dal reato.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell’imputato, revocando le statuizioni civili.