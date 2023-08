Mora del creditore e mora del debitore: differenze

2. La mora del debitore



Il ritardo come tale è un adempimento di solito imprevedibile nel suo esito ultimo.

Si può risolvere con l’adempimento tardivo e con la certezza dell’inadempimento definitivo, vale a dire, dell’impossibilità dell’inadempimento.

Non ogni ritardo comporta però mora, ci deve essere, come detto, il ritardo ingiustificato.

La responsabilità autonoma per ritardo si manifesta esclusivamente nel caso dell’inadempimento tardivo, nelle altre ipotesi è ricompresa nell’inadempimento definitivo.

Il ritardo dovuto a colpa del debitore nell’esecuzione della prestazione dovuta costituisce una figura di inesatta attuazione del rapporto (inadempimento provvisorio relativo alla modalità temporale).

Nell’ipotesi di ritardo semplice basta una richiesta anche informale in modo che sorga a carico del debitore l’obbligo di risarcire i danni che derivano dal ritardo.

Nell’ipotesi di ritardo qualificato, sono necessari i presupposti legali che si trovano nell’articolo 1219 del codice civile.

Gli effetti della mora del debitore si producono in via automatica o in conseguenza di una intimazione (richiesta scritta).

La mora automatica (mora di diritto o mora ex re) ha luogo in quattro ordini di ipotesi:

Obbligazioni che derivano da fatto illecito, dichiarazione scritta del debitore di non voler adempiere, mancata esecuzione dell’obbligazione portabile (quando la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore), obbligazioni di non facere.

Si ha mora ex persona quando il creditore ha manifestato per intimazione o per atto scritto di esigere la prestazione.

L’interesse è determinato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 231/2002, pari al tasso Euribor a un anno, salvo diverso accordo tra le parti.

La mora va tenuta distinta dall’istituto della diffida ad adempiere.

Nel primo caso, il creditore con una lettera di messa in mora sollecita la controparte a rispettare gli impegni presi nel contratto e la si avverte che, in mancanza di tale adempimento, si adiranno le vie legali.

Con la diffida ad adempiere, si avverte la controparte che, se non rispetterà gli accordi presi entro un termine (non inferiore a 15 giorni) il contratto si considererà risolto definitivamente, salvo il diritto di agire in giudizio per il risarcimento del danno.