Misura cautelare: in appello bisogna rivedere le condizioni?

1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame disatteso l’appello ex art. 310 cod. proc. pen.

Il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava un appello presentato, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., avverso un provvedimento con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della stessa città aveva respinto un’istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata ad un indagato per il delitto di associazione mafiosa.

Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore che, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame disatteso l'appello ex art. 310 cod. proc. pen..

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in sede di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale, in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata, non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o stricto sensu cautelare (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015).



