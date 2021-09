Ministero di Giustizia: bandi per 30 mila assunzioni. Come partecipare?

In vista due bandi, un unico obiettivo: favorire l’efficienza della giustizia, anche attraverso l’organizzazione e l’innovazione.

Oggi, Martedì 7 settembre, alle 14.30, durante un webinar (qui il link) organizzato dal Ministero della Giustizia con la collaborazione dell’Agenzia per la coesione territoriale e della Crui, la ministra, Marta Cartabia illustrerà i due bandi.

L’obiettivo è quello della riforma della Giustizia, avanzato dalla ministra Cartabia, con cui si prevede l’immissione in servizio di nuovo personale di 30 mila persone.

Concorso Ufficio del processo

Come annunciato in un nostro precedente articolo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2021 il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 8171 addetti all’Ufficio per il processo.

Le assunzioni sono a tempo determinato e con un contratto della durata di tre anni. I posti disponibili individuati nel bando con dei “codici concorso” sono alla Corte di Cassazione e nei distretti delle Corti di Appello.

Le domande dovranno essere inviate entro le ore 14,00 del 23 settembre 2021.

Ricordiamo brevemente:

Requisiti : il concorso è riservato ai laureati in materie giuridiche , anche con laurea triennale, e per una quota anche ai laureati in economia e commercio e scienze politiche o titoli equiparati ed equipollenti. L’elenco dei titoli di studio richiesti è descritto esaustivamente all’articolo 2 del bando.

: il concorso è in materie , anche con laurea triennale, e per una quota anche ai laureati in economia e commercio e scienze politiche o titoli equiparati ed equipollenti. L’elenco dei titoli di studio richiesti è descritto esaustivamente all’articolo 2 del bando. I posti a concorso sono suddivisi su base distrettuale . >> Clicca qui per scoprire i posti messi a concorso

sono su . Il concorso prevede la valutazione dei titoli dei candidati e una sola prova scritta con test a crocette. >> Clicca qui per prepararti al concorso

Digitalizzazione del ministero della Giustizia

Un successivo bando sarà volto all’assunzione di addetti all’Ufficio per il Processo di analoga consistenza. Accanto al reclutamento di questi complessivi 16.500 addetti, saranno immesse in servizio, per contribuire all’abbattimento dell’arretrato e supportare le altre linee di progetto in materia di digitalizzazione e edilizia giudiziaria, anche ulteriori 5.410 unità di personale diplomato e laureato con diverse qualifiche tecniche e giuridico-amministrative.

Volumi per la preparazione del concorso

