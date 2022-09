Mascherine e Green Pass: la timeline dei prossimi cambiamenti

Dal I ottobre stop alle mascherine sui mezzi pubblici, mentre permangono fino al 31 ottobre sui luoghi di lavoro. Green pass obbligatorio in ospedali e RSA fino al 31 dicembre.

Indice

1. Stop a mascherine nei mezzi di trasporto al I ottobre

Un decreto-legge del 15 giugno scorso, che aveva introdotto novità in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, aveva disposto la proroga, fino al 30 settembre, dell’impiego delle mascherine Ffp2 sui mezzi di trasporto pubblici, esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle strutture sanitarie. Non risulta rinnovata la proroga, pertanto, allo spirare del 30 settembre 2022 decade l’obbligo dell’uso delle mascherine Ffp2:

– sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei,

– nelle Rsa,

– nelle strutture sanitarie.

Potrebbero interessarti anche

2. Il Protocollo luoghi di lavoro permane fino al 31 ottobre

Il 30 giugno scorso il Ministero del Lavoro, quello della Salute, MISE, INAIL e parti sociali avevano siglato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, aggiornando e rinnovando i precedenti accordi, e tenendo conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza. Quello del 30 giugno aveva aggiornato tali misure, disponendo linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio. Le misure prevenzionali, in vigore fino al 31 ottobre, dispongono che l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 è un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro deve assicurare, fino al 31 ottobre, la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

3. Fino al 31 dicembre 2022 Green Pass per ospedali e RSA

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta, fino al 31 dicembre, per:

la permanenza degli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19 nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione, dei reparti di pronto soccorso e dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri diagnostici e dei poliambulatori specialistici; la permanenza nelle strutture sanitarie e sociosanitarie degli accompagnatori di pazienti con disabilità gravi o di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi certificati. È sempre consentito agli accompagnatori di tali soggetti prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura;



l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, alle strutture residenziali, socioassistenziali, socio-sanitarie e hospice;

le uscite temporanee delle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali.

Diventa autore di Diritto.it Scopri di più!

© RIPRODUZIONE RISERVATA