Manuale operativo delle misure cautelari personali – La recensione della settimana

3. Perché leggere questo libro?



La lettura di questo manuale consente di comprendere in profondità l’attuale assetto delle misure cautelari personali, in un momento di particolare fermento normativo e giurisprudenziale. In un settore in cui è essenziale coniugare rigore formale e garanzie costituzionali con l’efficacia del procedimento penale, il volume fornisce gli strumenti concettuali e pratici per orientarsi tra riforme, giurisprudenza e prassi applicative. È particolarmente utile per aggiornarsi sugli effetti del Decreto Sicurezza 2025 e della Riforma Nordio, due interventi che hanno inciso su temi sensibili come la collegialità nelle decisioni cautelari, l’estensione dei presupposti per l’applicazione delle misure, e la tutela preventiva dei diritti dell’indagato. È quindi una guida preziosa non solo per interpretare correttamente le norme, ma anche per agire con consapevolezza nel processo.