Mandato d’arresto europeo: verifiche della Corte d’Appello sul radicamento

Quali verifiche deve compiere la Corte di Appello, in tema di mandato di arresto europeo, per accertare lo stabile radicamento della persona richiesta ai fini del rifiuto della consegna?

1. La questione: violazione dell’art. 18 – bis, comma 2 – bis, della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dalla legge 4 ottobre 2019, n. 117



La Corte di Appello di Cagliari negava la consegna di un cittadino rumeno alla Repubblica di Romania, richiesta in forza del mandato di arresto europeo emesso per dare attuazione ad una sentenza, divenuta irrevocabile, con cui il predetto era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di tentato incendio.

Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore, il quale deduceva violazione dell'art. 18 – bis, comma 2 – bis, della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dalla legge 4 ottobre 2019, n. 117.