Mandato di arresto europeo nei confronti di persona residente da almeno cinque anni in Italia

2. Mandato di arresto europeo: l’analisi della Cassazione



La Corte di Cassazione, in seguito al ricorso presentato dall’imputato (accolto solo parzialmente), ha dichiarato che la sentenza dovesse essere annullata, ai sensi dell’art. 18-bis, comma 2-bis, l. 69 del 2005 nella parte in cui non ha accertato la legittima ed effettiva dimora del ricorrente, in via continuativa, da almeno cinque anni in Italia.

Nello specifico, la Suprema Corte, ripercorrendo la vicenda e ha osservato che il difensore del ricorrente ha eccepito che la persona chiesta in consegna, sebbene non sia cittadino italiano ma cittadino della Repubblica di Tunisia, è nato in Italia e qui dimora stabilmente da oltre cinque anni.

A questo fine, è stato prodotto il permesso di soggiorno di lunga durata, con vigenza fino al 2031; un contratto di lavoro sottoscritto nel 2022 ed è stato precisato che, sebbene la persona chiesta in consegna non parli la lingua italiana – perché, a suo dire, non è andato a scuola -, aveva svolto regolare attività lavorativa in anni precedenti e che, comunque, aveva vissuto sempre in Italia.

Ad avviso della Cassazione, la Corte di appello non ha esaminato la rilevanza della documentazione prodotta ed ha ritenuto che, “in materia di mandato di arresto c.d. processuale ci si deve limitare, ai fini della verifica della sussistenza/insussistenza delle condizioni di consegna, alle ipotesi di cui all’art. 18-bis, comma 1, l. cit., nelle quali il motivo di rifiuto è connesso e limitato ai criteri della c.d. territorialità e litispendenza, ipotesi non ricorrenti nella fattispecie“.

La Corte procede nella sua analisi osservando che l’interpretazione della disciplina in materia di mandato di arresto europeo sviluppata nella sentenza impugnata non è fondata alla stregua della c.d. garanzia di reinvio prevista dall’art. 19, lett. b), l. 69/2005.

Inoltre, la norma di cui all’art. 18-bis della stessa legge è stata oggetto dell’intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 178/2023 e poi dell’intervento legislativo con l. 103/2023.

In particolare, rammenta la Cassazione, “la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 2, della legge 69 del 2005, nella parte in cui non prevede che la Corte d’appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni e sia sufficientemente integrata in Italia, sempre che la Corte d’appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia“.

Con legge n. 103/2023, l’art. 18-bis, comma 2 della suddetta legge è stato modificato prevedendo il rifiuto di consegna della persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano.

È stata, inoltre, prevista “la sanzione della nullità della sentenza che non contiene la indicazione degli elementi e dei relativi criteri di valutazione che rilevano ai fini della esigenza di verificare che la persona richiesta in consegna sia sufficientemente integrata nello Stato italiano nel periodo di cinque anni, positivizzando indici già individuati dalla giurisprudenza di legittimità e idonei a denotare il c.d. radicamento, fatto salvo ogni altro elemento rilevante“.