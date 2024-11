Mancata comunicazione cambio di residenza: valida comunicazione al vecchio indirizzo

1. La vicenda : comunicazione presso un vecchio indirizzo



Un condominio chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo nei confronti di un condomino moroso che non aveva corrisposto oneri condominiali per lavori straordinari risultanti dal relativo bilancio approvato dall’assemblea condominiale in data 13.02.2021.

L'ingiunto si opponeva al decreto ma l'opposizione veniva respinta. Il condomino proponeva appello contro la sentenza del Giudice di Pace, rilevando, tra l'altro, l'annullabilità della delibera per approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria in via di azione ai sensi dell'art. 1137 comma 2, per mancata costituzione dell'assemblea di tutti gli aventi diritto; infatti l'appellante faceva presente di non aver ricevuto alcuna comunicazione per la partecipazione all'assemblea straordinaria del 12/13.02.2021 per l'approvazione dei lavori straordinari e, quindi, di non aver potuto prendere parte a detta riunione; inoltre non gli era stata data alcuna comunicazione della delibera assunta nella suddetta assemblea, con la conseguenza che i termini di 30 giorni per chiedere l'annullamento della delibera condominiale in via di azione non erano ancora decorsi e, comunque, non erano decorsi dalla data della notifica del decreto ingiuntivo opposto. Lo stesso condomino precisava di essersi trasferito in un'altra casa, mentre la convocazione alla riunione inviata alla vecchia residenza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non era stata ritirata e restituita al condominio per compiuta giacenza. Di conseguenza non era venuto a conoscenza neanche del verbale dell'assemblea e dell'intimazione di pagamento inviata dall'amministratore sempre alla vecchia residenza. In merito alla mancata comunicazione del nuovo indirizzo sosteneva che la legge prevede l'obbligo per l'amministratore di eseguire delle indagini per reperire la nuova residenza del condomino, addebitando su quest'ultimo le relative spese.