Assemblea condominiale: convocazione tramite Whatsapp

riferimenti normativi: art. 66 disp. att. c.c.

precedenti giurisprudenziali: Trib. Genova, Sentenza n. 3350 del 23/10/2014

1. La vicenda: convocazione assemblea tramite Whatsapp

Una condomina, proprietaria di un locale garage, impugnava la delibera condominiale del 20/11/2023, deducendo che non era stata convocata alla riunione assembleare; di conseguenza chiedeva che ne fosse dichiarata la nullità/annullabilità e/o l’inefficacia. L’attrice evidenziava che con la comunicazione di convocazione dell’assemblea ordinaria del 9/10 gennaio 2024, ricevuta il 3/1/2024, aveva appreso che, con la delibera impugnata del 20/11/2023, era stato nominato il nuovo amministratore. Il condominio si costituiva deducendo che i condomini si erano legittimamente autoconvocati in assemblea avvalendosi di un modulo predisposto dall’amministratore dimissionario e consegnato ad uno dei partecipanti al condomino. Quest’ultimo, dopo aver ricevuto dall’amministratore dimissionario l’avviso per la convocazione del 19-20/11/2023, aveva provveduto ad inoltrarlo a tutti i condomini a mezzo dell’applicativo di messaggistica “WhatsApp”. Il convenuto riteneva dunque che l’avviso fosse stato regolarmente comunicato a tutti i condomini e che le censure sollevate dall’attore sulla regolarità della convocazione fossero del tutto pretestuose e finalizzate soltanto a contrastare la nomina del nuovo amministratore. In ogni caso rilevava che la delibera impugnata era stata di fatto sostituita dalla successiva delibera del 22/3/2024, avente medesimo oggetto di quella oggetto di contestazione. La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio

2. La questione

Per la convocazione dell’assemblea l’amministratore deve attenersi scrupolosamente alle modalità previste dalla legge?

3. La soluzione

Il Tribunale ha dato torto al condominio. Il giudicante ha osservato come la comunicazione dell’avviso di convocazione a tutti i condomini sia cruciale per la regolare costituzione dell’assemblea: infatti l’omissione della convocazione è causa di annullabilità delle decisioni prese dall’assemblea stessa. Ciò premesso il Tribunale ha sottolineato che le comunicazioni intervenute tra le parti mediante l’applicativo di messaggistica whatsapp sono da considerarsi informali e di natura meramente preparatoria e non certo idonee a determinare una legittima convocazione dell’assemblea condominiale. I messaggi prodotti hanno tutti carattere preliminare. Secondo il decidente tale modalità di comunicazione presenta rilevanti criticità, quali la mancanza di certezza di ricezione, non essendovi la garanzia che tutti i condomini ricevano e leggano il messaggio, e il difetto di forma, non rappresentando la chat un mezzo di comunicazione ufficiale, come la PEC o la raccomandata.

Lo stesso giudice ha messo in rilievo perciò l’irregolarità della convocazione dell’assemblea condominiale del 20/11/2023 effettuata in spregio alle modalità previste dal legislatore.



