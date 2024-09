Fondo cassa condominiale per spese ordinarie: ruolo assemblea

1. La vicenda: la delibera assembleare per costituire la cassa comune



Alcuni condomini convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale il condominio, chiedendo di annullare una delibera perché approvata nonostante l'omesso invio del prospetto del bilancio consuntivo e la mancata indicazione, nei documenti presentati in sede assembleare, di tutti gli elementi essenziali del bilancio; gli attori osservavano che l'amministratore non aveva prodotto i giustificativi delle spese effettuate nell'annualità di riferimento. Il Tribunale annullava la delibera nella parte in cui era stato approvato il bilancio consuntivo 2010, affermando che illegittimamente l'assemblea aveva deliberato di utilizzare il relativo residuo attivo nell'esercizio successivo (2011), istituendo un fondo cassa. La Corte d'Appello ribaltava la decisione di primo grado, sostenendo che l'istituzione di un fondo cassa per le spese ordinarie rientrava nel potere discrezionale dell'assemblea, non sindacabile dal giudice e la relativa deliberazione non pregiudicava l'interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio o il loro diritto proporzionale al riaccredito (o scomputo) delle somme. I giudici di secondo grado non ritenevano fosse necessaria nella convocazione dell'assemblea l'inserimento dell'argomento relativo all'istituzione del fondo cassa qualora prevista dall'approvazione del rendiconto. Inoltre aggiungevano che non sussisteva l'obbligo per l'amministratore di allegare all'ordine del giorno la documentazione giustificativa del bilancio, essendo questi tenuto soltanto a consentire ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione o estrarne copia a loro spese, richiesta che non era stata mai avanzata. I condomini soccombenti ricorrevano in cassazione facendo presente, tra l'altro, che il fondo cassa era stato illegittimamente costituito, non essendo prevista alcuna compensazione delle somme a credito a favore dei condomini, né le modalità di impiego delle somme; i ricorrenti notavano che la delibera impugnata non aveva realmente istituito un fondo cassa, ma aveva deliberato su un avanzo di cassa oggetto di riporto degli ultimi due anni, come comprovato dal verbale assembleare del 10 gennaio 2011. Inoltre evidenziavano che la Corte d'appello aveva applicato taluni precedenti di legittimità del tutto inconferenti quanto alla possibilità di utilizzare il fondo cassa, pronunce che avevano riguardo ad ipotesi in cui l'assemblea condominiale aveva disposto il reimpiego delle somme per interventi di manutenzione.