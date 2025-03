Malpractice medica: la perdita di chance va dimostrata empiricamente

Nella malpractice medica la perdita di chance non è risarcibile se non è dimostrabile empiricamente. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

1. I fatti: la malpractice medica

Gli attori avevano agito in giudizio nei confronti di un ospedale, chiedendo il risarcimento dei danni subiti personalmente per la perdita del rapporto parentale nonché quelli loro trasmessi per via ereditaria dal congiunto defunto, a causa del decesso di un paziente dell’ospedale.

In particolare, secondo gli attori, nonostante il proprio familiare si fosse recato presso la struttura sanitaria in codice giallo con dei sintomi che avrebbero dovuto portare i sanitari a disporre degli accertamenti specifici, i sanitari avevano omesso di effettuare l’ecocardiogramma e la valutazione cardiologica ed eventuale angioplastica in urgenza. Inoltre, la struttura sanitaria aveva tenuto la cartella clinica in maniera molto lacunosa, mancando il referto degli esami del sangue per la determinazione degli enzimi miocardici.

Secondo gli attori, le predette omissioni dei sanitari dell’ospedale avevano impedito al proprio familiare di poter beneficiare dell’angioplastica, che avrebbe consentito di rimuovere il trombo coronarico. Invece, nel frattempo il paziente era deceduto per improvvisa dispnea ingravescente.

Secondo gli attori, quindi, la mancata effettuazione dell’angioplastica aveva pregiudicato le possibilità di ulteriore sopravvivenza del paziente: nello specifico, ritenevano sussistente una perdita di chance di sopravvivenza pari al 25%.

A conferma della predetta ricostruzione, gli attori si riportavano alle conclusioni che avevano tratto i periti nominati dal Tribunale nel giudizio per ATP che aveva preceduto la causa di merito.

La struttura sanitaria si costituiva nel giudizio chiedendo il rigetto della domanda, sostenendo che – per quanto qui di interesse – il trattamento diagnostico e terapeutico effettuato sul paziente era stato corretto e che il decesso si era verificato per un improvviso arresto cardiorespiratorio associato a dissociazione elettromeccanica in un paziente che si trovava già in condizioni compromesse.

Secondo la struttura sanitaria, infatti, dalla CTU invocata anche dagli attori era emerso che non era possibile esprimersi sulla causa del decesso, né formulare un giudizio controfattuale secondo cui la tempestiva effettuazione dell'angioplastica avrebbe evitato l'evento fatale. Pertanto, posto che la causa della morte era imputabile ad un imprevedibile aggravamento delle condizioni del paziente, non era possibile rinvenire alcuna colpa dei sanitari e dell'ospedale.

2. Le valutazioni del Tribunale: perdita di chance

Per quanto qui di interesse, con riferimento al merito della domanda attorea, il Tribunale di Viterbo ha rigettato la richiesta risarcitoria di parte attrice, ritenendola infondata in fatto e in diritto.

Secondo il giudice, l’accettazione di un paziente all’interno di una struttura sanitaria finalizzato alla sua sottoposizione ad un intervento medico chirurgico, comporta la formazione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive tra dette parti (il c.d. contratto di spedalità). Pertanto, in virtù di detto contratto, gli eredi del paziente, qualora questi sia deceduto per l’esito infausto dell’intervento, hanno la possibilità di agire in giudizio contro la struttura sanitaria per chiedere il risarcimento del danno: ciò significa che la struttura sanitaria ha la legittimazione passiva a stare in giudizio.

Ciò precisato, il giudice ha esaminato la tipologia di danno invocato dagli attori.

Nello specifico, i familiari del paziente deceduto hanno sostenuto che la condotta omissiva dei sanitari ha determinato una perdita di chance di sopravvivenza per il paziente.

Secondo il giudice la possibilità di vivere più a lungo è un evento di danno che può legittimare la richiesta di risarcimento nel caso in cui non si tratti di una mera ipotesi o speranza di sopravvivere più a lungo. Tale evento di danno, inoltre, si distingue dal danno da premorienza, che invece si configura quanto il paziente ha effettivamente vissuto meno di quanto avrebbe potuto a causa della condotta del danneggiante.

Tuttavia, la perdita di chance può essere risarcita soltanto quando sia stata raggiunta una soglia di certezza rispetto alla concreta possibilità di godere di un ulteriore segmento di vita.

In secondo luogo, tale concreta possibilità di vivere ulteriormente deve essere venuta meno a causa dell’errore diagnostico o terapeutico del sanitario: deve quindi sussistere il nesso di causalità con la condotta.

In altri termini, deve risultare certo che la condotta colpevole del sanitario abbia determinato la perdita della possibilità di ottenere un risultato migliore in termini di possibile ulteriore sopravvivenza.

Infine, la possibilità di sopravvivenza per un ulteriore lasso temporale deve essere seria, concreta e apprezzabile.



