Locazione commerciale 6 anni: valida con amministrazione?

1. La vicenda: locazione commerciale con amministratore di sostegno



Una locatrice si rivolgeva al Tribunale di Genova per la pronuncia della convalida di sfratto per morosità. L’intimante deduceva di essere proprietaria di un’unità immobiliare ereditata dalla madre, deceduta in data 28 aprile 2022 e di essere subentrata nel contratto di locazione ad uso commerciale stipulato dalla defunta madre, in data 23.07.2021, per la durata di 6 anni, con decorrenza dal 01.11.2021 al 31.10.2027, avente un canone annuo di 21.600,00 € da saldarsi in eguali rate mensili di € 1.800,00, oltre a oneri accessori pari ad € 80,00, salvo conguaglio.

La locatrice faceva presente che la morosità maturata dal conduttore nel pagamento dei canoni di locazione per i mesi da novembre 2021 a dicembre 2022 era pari a € 21.000,00; di conseguenza chiedeva la convalida dello sfratto per morosità e, in caso, di opposizione, la pronuncia di un’ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva. L’intimato sollevava, tra l’altro, eccezione di inadempimento, chiedendo che fosse accertata l’inadempienza della locatrice per non aver consegnato gli immobili conformi all’uso commerciale, per non aver ripristinato gli impianti necessari e per aver impedito l’utilizzo degli stessi.

In ogni caso chiedeva che la locatrice fosse obbligata a eseguire gli interventi necessari e a risarcire i danni subiti, nonché a manlevare il locatario da eventuali pregiudizi economici derivanti da rivalse della cessionaria. In sede sommaria di sfratto, veniva disposto il mutamento del rito, concedendo termine alle parti per il deposito delle memorie integrative.

La locatrice, nella propria memoria integrativa, chiedeva l'integrazione del contradditorio nei confronti della cessionaria e la dichiarazione della nullità del contratto di locazione per contrarietà all'art. 36 della L. 392/1978 e per la mancanza della dovuta approvazione alla sottoscrizione del contratto da parte del Giudice tutelare, visto che la locatrice, madre, dell'intimante-opposta, era sottoposta all'amministrazione di sostegno. Chiedeva, poi, in subordine, l'accertamento della vessatorietà della clausola di cui all'art. 8 del contratto di locazione ("Divieto di cessione del contratto e di sublocazione anche parziale"). Non proponeva, invece, alcuna domanda volta ad ottenere la condanna della conduttrice al pagamento dei canoni insoluti; la domanda veniva proposta solo successivamente, all'esito del giudizio, con le note scritte depositate in data 20.11.2024, sostitutive dell'udienza di discussione. Parte intimata-opponente confermava le richieste proposte all'atto della costituzione nel procedimento di sfratto.