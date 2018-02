La disciplina dell'Imu nel caso di comodato di immobile in favore di parenti

L’imu nel caso del comodato concesso ai parenti

Versione PDF del documento

di Enzo Cuzzola e Francesco Cuzzola

Il comodato concesso ai parenti può godere della riduzione del 50% della base imponibile se ricorrono, contestualmente, una serie di condizioni precise.

L’immobile concesso in comodato:

· non deve appartenere alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) o A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

· deve rappresentare l’abitazione principale del comodatario.

Per quanto riguarda la persona del comodatario, egli deve:

· essere parente in linea retta entro primo grado, ossia il rapporto deve essere padre-figlio;

· utilizzare l’immobile come abitazione principale.

Per quanto riguarda il comodante, invece, è necessario che egli:

· possieda un solo immobile in Italia o un secondo immobile adibito a propria abitazione principale (ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

· risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Il contratto, inoltre, deve essere registrato (sebbene l’agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto e non da quella di registrazione); tale obbligo deve essere assolto entro 20 giorni dalla stipula ed è soggetto:

· al pagamento dell’imposta di registro pari a 200 euro;

· al pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro ogni 4 facciate e, comunque, ogni 100 righe. Continua a leggere

Per approfondire, leggi La differenza tra comodato e donazione indiretta