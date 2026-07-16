Liberi sospesi: estinzione della pena dopo cinque anni

Presentato un disegno di legge volto a introdurre una causa di estinzione della pena in casi particolari (i c.d. “liberi sospesi”): vediamo in cosa consiste. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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1. Liberi sospesi: chi sono e perché il legislatore vuole intervenire

È stato recentemente presentato innanzi alla Camera dei Deputati un disegno di legge, e segnatamente il disegno di legge AC 2812, con cui si vuole intervenire in riferimento alla “condizione

dei cosiddetti «liberi sospesi»” (Relazione di accompagnamento del disegno di legge riguardante il disegno di legge AC 2812 (“Introduzione dell’articolo 173-bis del codice penale, in materia di estinzione della pena detentiva in casi particolari”), in camera.it, p. 1), vale a dire quelle “persone che, essendo state condannate con sentenza definitiva a una pena detentiva non superiore a quattro anni, o a sei anni se tossicodipendenti o alcooldipendenti, beneficiano della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena ai sensi dell’articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale e restano in attesa, spesso per un periodo di molti anni, della decisione del tribunale di sorveglianza sulla richiesta di accesso a una misura alternativa alla detenzione” (ibidem, p. 1).

Dunque, a fronte di tale stato delle cose, con siffatto progetto normativo si vuole ovviare ad esso, nei termini che vedremo da qui a breve, con l’introduzione, in seno al codice penale, di una disposizione legislativa, vale a dire l’art. 173-bis cod. pen., intitolato “Estinzione della pena detentiva in casi particolari”.

Scopo del presente è pertanto quello di esaminare cosa contempla siffatto precetto normativo. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Pena estinta dopo cinque anni: il nuovo termine per il tribunale di sorveglianza

L’art. 173-bis cod. pen., così come concepito dall’art. 1 del disegno di legge AC 2812 (unico articolo preveduto dal progetto normativo qui in esame), prevede innanzitutto al primo comma che, quando “l’esecuzione della pena sia stata sospesa ai sensi dell’articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale, la pena si estingue qualora, entro cinque anni dalla data di presentazione dell’istanza di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non sia intervenuta la decisione del tribunale

di sorveglianza”.

Tal che, per effetto di una previsione di legge di questo genere, nell’intenzione dei firmatari del presente progetto normativo, si vuole “porre un limite temporale certo alla fase di sospensione dell’esecuzione della pena conseguente alla presentazione di un’istanza di misura alternativa alla detenzione da parte del condannato” (Relazione di accompagnamento del disegno di legge riguardante il disegno di legge AC 2812 (“Introduzione dell’articolo 173-bis del codice penale, in materia di estinzione della pena detentiva in casi particolari”), in camera.it, p. 2), essendo per l’appunto disposto, come appena visto, che, “nel caso in cui la pena da eseguire sia stata sospesa ai sensi dell’articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale[1], la pena stessa si estingue qualora, entro cinque anni dalla data di deposito dell’istanza di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non sia intervenuta la decisione del tribunale di sorveglianza” (ibidem, p. 2 e p. 3).

Ciò posto, si deve infine fare presente che la decisione di fare decorrere il termine quinquennale dal giorno del deposito dell’istanza di applicazione della misura alternativa “risponde all’esigenza di garantire un equilibrio tra l’interesse pubblico all’esecuzione della pena e il diritto del condannato a non rimanere indefinitamente in una condizione di incertezza giuridica” (Relazione di accompagnamento del disegno di legge riguardante il disegno di legge AC 2812 (“Introduzione dell’articolo 173-bis del codice penale, in materia di estinzione della pena detentiva in casi particolari”), in camera.it, p. 3).

3. Quando il termine quinquennale si sospende per responsabilità del condannato

Il comma secondo sempre di questo art. 173-bis, a sua volta, nel disporre che il “termine previsto dal primo comma non decorre durante il periodo in cui il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza è sospeso o rinviato per causa imputabile al condannato”, fa sì che la decorrenza “quinquennale” prevista dal primo comma (appena esaminata in precedenza) non ricorra durante la sospensione o il rinvio per causa imputabile al condannato (e non quindi per altre circostanze) del procedimento pendente innanzi al Tribunale di sorveglianza.

4. Recidivi e delinquenti abituali: chi resta escluso dall’estinzione della pena

Al terzo comma è invece enunciato che si “applica la disposizione di cui all’articolo 172, settimo comma”, cod. pen., il quale, com’è noto, stabilisce quanto sussegue: “L’estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole”.

Ebbene, la scelta di rendere applicabile quanto previsto da tale comma, anche in relazione alla disposizione codicistica qui in rassegna, è stata fatta dipendere dalla necessità di assicurare una “coerenza sistematica con l’istituto dell’estinzione della pena” (Relazione di accompagnamento del disegno di legge riguardante il disegno di legge AC 2812 (“Introduzione dell’articolo 173-bis del codice penale, in materia di estinzione della pena detentiva in casi particolari”), in camera.it, p. 3).

5. Nuova condanna entro cinque anni: quando l’estinzione viene revocata

Al quarto comma, infine, è enunciato che l’“estinzione della pena è revocata di diritto qualora il condannato riporti un’altra condanna alla reclusione per un delitto non colposo commesso nei cinque anni successivi al decorso del termine di cui al primo comma”.

Ordunque, si è voluta introdurre una revoca di questo genere al “fine di evitare effetti premiali ingiustificati e di salvaguardare le esigenze di tutela della collettività” (Relazione di accompagnamento del disegno di legge riguardante il disegno di legge AC 2812 (“Introduzione dell’articolo 173-bis del codice penale, in materia di estinzione della pena detentiva in casi particolari”), in camera.it, p. 3), essendo stato ritenuto che, operandosi in tal guisa, si “coniuga l’obiettivo di razionalizzare e rendere effettivo il sistema dell’esecuzione penale con il rispetto dei princìpi di responsabilità individuale, prevenzione e sicurezza, nel pieno rispetto dei valori costituzionali” (ibidem, p. 3).

6. Stop alle attese indefinite: ora la parola passa al Parlamento

Queste sono in sostanza le novità che connotano il disegno di legge qui in esame.

Non resta quindi di “vedere” se tale progetto normativo verrà approvato, così com’è, da ambedue i rami del Parlamento.

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