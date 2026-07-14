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Annullamento parziale della condanna: quando si forma il giudicato sulla responsabilità

L’annullamento parziale della condanna, limitato ad aggravanti o attenuanti, forma il giudicato sulla responsabilità e rende inoperante la prescrizione nel successivo giudizio di rinvio.

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Quale formazione del giudicato implica l’annullamento parziale della sentenza di condanna, limitatamente all’esclusione di una circostanza aggravante o al riconoscimento di una circostanza attenuante? Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 629 del 12-12-2025 ( dep. 8 gennaio 2026)

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Indice

1. La questione: erronea applicazione di legge per assenza di un titolo esecutivo


La Corte di Appello di Catanzaro – quale giudice della esecuzione – respingeva una domanda tesa ad ottenere la dichiarazione di non esecutività di un preteso giudicato parziale (sentenza emessa dalla Corte di Appello sempre di Catanzaro), posto in esecuzione dalla Procura territoriale.
Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva l’erronea applicazione di legge per assenza di un titolo esecutivo. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’annullamento parziale della sentenza di condanna, limitatamente all’esclusione di una circostanza aggravante o al riconoscimento di una circostanza attenuante, implica la formazione del giudicato relativamente alla parte della sentenza che concerne l’affermazione di responsabilità, con la conseguente inoperatività nel giudizio di rinvio della causa di estinzione del reato della prescrizione (Sez. 2, n. 12967 del 14/03/2007; Sez. 2, n. 8039 del 09/02/2010; Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018).

3. Conclusioni: annullamento parziale della sentenza: consolidamento del giudicato sulla responsabilità e inoperatività della prescrizione nel giudizio di rinvio


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quale formazione del giudicato implichi l’annullamento parziale della sentenza di condanna, limitatamente all’esclusione di una circostanza aggravante o al riconoscimento di una circostanza attenuante.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che l’annullamento parziale della sentenza di condanna, limitato all’esclusione di una circostanza aggravante o al riconoscimento di una attenuante, comporta la formazione del giudicato sulla responsabilità e l’inoperatività, nel giudizio di rinvio, della prescrizione del reato.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare quale giudicato comporta un annullamento di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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