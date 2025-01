Liberazione condizionale: concessione ai collaboratori di giustizia

Quando può essere concessa la liberazione condizionale ai collaboratori di giustizia? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

1. La questione: quando può essere riconosciuta la liberazione condizionale a favore del collaboratore di giustizia

Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava – per ritenuta carenza di ravvedimento – un’istanza avanzata da un collaboratore di giustizia per ottenere la liberazione condizionale ai sensi dell’art. 16-nonies del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991[1].

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante, con cui si chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata deducendo, in ordine all’affermazione della mancanza di ravvedimento del condannato, violazioni di legge e vizi di motivazione sotto vari profili.

In particolare, secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza non aveva valutato, in conformità con la legge e con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, gli elementi favorevoli all'accoglimento dell'istanza.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

Nel dettaglio, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di concessione della liberazione condizionale nei confronti dei collaboratori di giustizia, il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato, in quanto la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell’emenda degli stessi e alla finalità di conseguire la loro stabile rieducazione (Sez. 1, n. 12361 del 14/11/2023; Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020).

Oltre a ciò, era altresì richiamato, sia quell’indirizzo interpretativo secondo cui, ai fini della concessione della liberazione condizionale chiesta da un collaboratore di giustizia, ai sensi dell’art. art. 16-nonies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, il giudice, nel valutare il sicuro ravvedimento dell’istante, deve tener conto di indici sintomatici del “sicuro ravvedimento”, quali l’ampiezza dell’arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali, successive alla collaborazione, non potendo assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime dei reati commessi (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021), che quel filone ermeneutico secondo il quale, sempre ai fini della concessione della liberazione anticipata ad un collaboratore di giustizia, il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, pur non assumendo valenza ostativa all’accoglimento dell’istanza, stante la deroga alle disposizioni ordinarie contenuta all’art. 16-nonies dl. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, rileva, unitamente agli altri indici di valutazione – quali i rapporti con i familiari, il personale giudiziario e gli altri soggetti qualificati nonché il proficuo svolgimento di attività di lavoro o di studio – ai fini del giudizio sul ravvedimento del condannato (Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020).

Orbene, concluso tale excursus giurisprudenziale, per la Corte di legittimità, Il Tribunale di sorveglianza non aveva fatto una corretta applicazione di siffatti criteri ermeneutici, avendo sì richiamato alcuni principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ma non aveva però svolto una compiuta analisi delle condotte complessivamente tenute dal detenuto nell’arco dell’espiazione della pena, tenuto conto altresì del fatto che, dal testo dell’ordinanza, non si desumeva come si fosse verificato il valore di tutti i comportamenti del condannato, in relazione alla loro capacità di provare che l’istante avesse completato un serio percorso di ravvedimento.



3. Conclusioni: come può essere riconosciuta la liberazione condizionale per i collaboratori di giustizia

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando può essere concessa la liberazione condizionale ai collaboratori di giustizia.

Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di pregressi indirizzi interpretativi, che: 1) la concessione della liberazione condizionale per i collaboratori di giustizia richiede un giudizio prognostico basato su un percorso trattamentale completato, che dimostri con certezza il ravvedimento e la conformazione alle norme violante precedentemente; 2) per concedere la liberazione condizionale a un collaboratore di giustizia, il giudice deve valutare indici del “sicuro ravvedimento“, come la durata della collaborazione, i rapporti familiari e con il personale giudiziario, e le attività lavorative, di studio o sociali post-collaborazione, non essendo determinante l’assenza di iniziative risarcitorie verso le vittime; 3) per la concessione della liberazione anticipata a un collaboratore di giustizia, il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non impedisce l’accoglimento dell’istanza, ma influisce sul giudizio di ravvedimento, insieme ad altri fattori come i rapporti con familiari, personale giudiziario e l’impegno in attività lavorative o di studio.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se la liberazione condizionale possa essere concessa in casi di questo genere.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo