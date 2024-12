Le spese legali – Scheda di Diritto

Le spese legali rappresentano un aspetto cruciale per chiunque debba affrontare una controversia giudiziaria o necessiti di consulenza legale. Esse includono i costi necessari per ottenere l’assistenza di un avvocato e, più in generale, per sostenere le spese collegate al processo. Analizziamo nel dettaglio le voci che compongono le spese legali, la loro disciplina normativa e i principali aspetti pratici da considerare.