Lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche: nuove tutele

L'8 luglio 2025 l'Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1430, già passato alla Camera, che introduce alcune disposizioni a tutela della conservazione del posto di lavoro e dei permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Il provvedimento, atteso da tempo dalle associazioni di pazienti e dal mondo del lavoro, rappresenta un significativo step in avanti nell'ordinamento italiano, offrendo nuove garanzie sia ai lavoratori dipendenti che agli autonomi.

1. Nuovo diritto al congedo per i lavoratori dipendenti

La legge riconosce ai lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare), il diritto a un periodo di congedo non retribuito fino a 24 mesi, continuativo o frazionato, con conservazione del posto di lavoro. Tale diritto è riservato a chi abbia un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Nel corso del congedo, il lavoratore non può svolgere alcuna attività lavorativa, bensì può cumulare ulteriori benefici economici o giuridici spettanti. Il periodo di congedo può essere richiesto solo dopo aver esaurito tutti gli altri periodi di assenza giustificata, retribuiti o meno, previsti dalla normativa o dalla contrattazione collettiva. Non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, tuttavia il lavoratore può riscattare il periodo ai fini pensionistici tramite il versamento dei contributi volontari. La certificazione della malattia deve essere rilasciata dal medico di medicina generale ovvero da uno specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. I dati possono essere verificati tramite il Sistema tessera sanitaria e il Fascicolo sanitario elettronico.

2. Priorità nel lavoro agile e nuove tutele per gli autonomi

Una delle novità di maggior rilievo afferisce al riconoscimento, per i lavoratori che abbiano usufruito del congedo, di una priorità nell’accesso al lavoro agile (smart working) nell’ambito degli accordi individuali che il datore di lavoro intenda stipulare, a condizione che la prestazione risulti compatibile con tale modalità. La priorità in parola si aggiunge a quelle già previste per ulteriori categorie fragili, quali i genitori di figli minori o i caregiver familiari. Per i lavoratori autonomi, invece, la legge introduce il diritto a sospendere l’attività continuativa svolta per un committente fino a 300 giorni per anno solare, senza corrispettivo, salva l’ipotesi in cui venga meno l’interesse del committente. Pure in questo caso la tutela opera in favore delle medesime categorie di malattie.

3. 10 ore di permesso retribuito aggiuntivo dal 2026

Dal 2026, il provvedimento riconosce ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche (anche rare) con invalidità almeno al 74%, nonché a chi abbia figli minorenni affetti da tali patologie, il diritto a dieci ore annue di permesso retribuito, con indennità e copertura previdenziale figurativa. Tali permessi risultano aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla legge o dai contratti collettivi e sono destinati a visite, esami strumentali, analisi e cure mediche frequenti, previa prescrizione medica. L’indennità per i permessi in questione è quantificata secondo i criteri vigenti per il trattamento di malattia, variabili in base alla categoria del lavoratore e alle modalità di assenza. Nel settore privato, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’INPS; nel pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale, nel rispetto della contrattazione collettiva.

4. Incentivi allo studio e investimenti tecnologici

Il testo prevede inoltre l’istituzione, presso il Ministero dell’università e della ricerca, di un fondo di 2 milioni di euro annui dal 2026 per premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti oncologici, destinati a studenti meritevoli di discipline medico-sanitarie e scientifiche. I criteri e le modalità di assegnazione saranno definiti tramite un decreto ministeriale. Per l’attuazione delle nuove misure, l’INPS riceverà uno stanziamento di 500.000 euro nell’anno 2026 e 20.000 euro annui a decorrere dal 2027, destinati allo sviluppo e aggiornamento dell’infrastruttura tecnologica necessaria.

